520 مليون دج قيمة السلع غير المفوترة بالعاصمة في سبتمبر

فاقت قيمة السلع غير المفوترة عبر مختلف الأسواق و المحلات التجارية بالجزائر العاصمة 520 مليون دج خلال شهر سبتمبر الماضي, حسبما علم يوم الاربعاء لدى المديرية الولائية للتجارة.

و اوردت المديرية عبر موقعها الالكتروني الرسمي ان اعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر تمكنوا خلال شهر سبتمبر المنصرم من رصد سلع غير مفوترة بقيمة مالية فاقت 524 مليون دج , فيما بلغت قيمة السلع المحجوزة خلال نفس الفترة ما يزيد عن 2 مليون دج.

و وفقا لحصيلة نشاط اعوان المديرية للشهر المنصرم فقد تم اقتراح غلق 42 محلا تجاريا جراء مخالفات عدة ارتكبها اصحاب هذه المحلات من بينها 32 مخالفة تخص الممارسات التجارية ( انعدام السجل التجاري , عدم فوترة السلع , الخطر الغذائي و غيرها من المخالفات ) , و قد تم رفع خلال نفس الفترة 11203 محضرا ضد التجار المخالفين .

و سجل اكبر عدد من المحاضر في خانة عدم اعلام المستهلك بالأسعار ب 435 محضر متبوعا ب 327 محضر بسبب ممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية و 311 محضر يخص الخطر الغذائي.

و بلغ مجموع التدخلات التي قام بها الاعوان خلال الشهر المنقضي قرابة 122 الف تدخل منها اكثر من 7700 تدخل خاص بالممارسات لتجارية و 4832 تدخل لقمع الغش , و سجل على اثرها ازيد من 1000 مخالفة , حسب ذات الموقع.

و كانت مديرية التجارة لولاية الجزائر قد سطرت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2017 يشمل الوصول إلى مراقبة أزيد من 206 الاف تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية والموزعين على 374 فرقة.

هذا وتضم ولاية الجزائر 78 سوقا للبيع بالتجزئة و46 سوقا جوارية كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف بباب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل كما تضم ولاية العاصمة ازيد من 460 متجرا اضافة الى 6 مذابح و53 مذبحا خاصا بالدواجن وسوقا واحدا للبيع بالجملة للخضر والفواكه.