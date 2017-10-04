أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر من أن موجة الصعود التي استمرت معظم الربع الثالث لن تستمر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 50.10 دولار للبرميل بانخفاض 32 سنتا أو 0.6 بالمائة عن التسوية السابقة.

ونزل الخام عن 50 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو0.5% إلى 55.74 دولار للبرميل.

و جاءت الانخفاضات وسط مخاوف من أن تكون موجة صعود السوق في الربع الثالث مبالغا فيها إذ رفعت سعر برنت في أواخر سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015.

وقال أولي هانسني رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك بالدنمارك في

توقعات فصلية للمستثمرين "العوامل الأساسية قد لا تكون قوية بما يكفي لدعم استمرار موجة الصعود، خصوصا في السلع الأولية التي تعتمد على النمو مثل النفط.