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تصريحات روسية، إيرانية وفنزويلية تدعم استمرار التعاون

النفط يتراجع إلى 55.60 دولارا وبأوبك متفائلة بتمديد خفض الإنتاج

  04 أكتوبر 2017 - 20:18   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
النفط يتراجع إلى 55.60 دولارا وبأوبك متفائلة بتمديد خفض الإنتاج

تراجع المخزونات الأمريكية بـ4.1 مليون برميل نهاية سبتمبر 

سجلت أسعار النفط مجددا تراجعا طفيفا إلى 55.60 دولارا بعد تسجيل تعاف منذ أيام، ليتم تدارك الانخفاض، ليرتفع مزيج برنت إلى 55.90 دولارا بعد صدور تقرير المخزونات الأمريكي الذي يؤكد تراجع الإنتاج فضلا عن تصريحات روسية بضرورة استمرار خفض الإنتاج، وسط تفاؤل أوبك بإعادة الاستقرار المستدام للسوق وتحركات لأعضاء أوبك على غرار فنزويلا، لضم وإقناع أزيد من 10 دول للمشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، بما يساهم في فعالية الاتفاق أكثر لامتصاص فائض الإنتاج وعودة استقرار الأسعار من جديد.

 

تترقب دول  أوبك  والمنتجون المستقلون المشاركون في اتفاق المنظمة لخفض الإنتاج على غرار الجزائر التي تمر بأزمة صعبة بسبب شح الموارد المالية، بورصة أسعار السوق النفطية الدولية بحذر شديد، خاصة بعد تسجيل أهم تعاف منذ أشهر اتجه نحو 58 دولارا للبرميل الواحد، يأتي هذا في الوقت الذي تتحرك فيه بلدان أوبك، أهمها فنزويلا التي دعت قرابة 12 دولة إضافية للمشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بغية امتصاص فائض الإمدادات النفطية العالمية في السوق، مشيرة إلى أن الدول المدعوة تقع في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.  وتُبدي منظمة أوبك على لسان أمينها العام محمد باركيندو أمس تفاؤلها الشديد بتواصل تسجيل توازن بين العرض والطلب، حيث عبّر باركيندو عن ثقته بإمكانية استعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية بشكل مستدام، مضيفا في الوقت ذاته أن جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سواء البلدان الأعضاء في المنظمة وخارجها تدعم المبادرة، مشيرا إلى أن روسيا ملتزمة التزاما كاملا بتعهداتها. ويرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى الطاقة في موسكو، أن اتفاق خفض إمدادات النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض المنتجين المستقلين ساعد على تحقيق الاستقرار في الأسواق الأمر الذي يفتح الآفاق أمام المزيد من التعاون. ومن جهتها، ترى إيران أنه لا وجود لمعارضة داخل أوبك لتمديد أو حتى تعميق تخفيضات الإنتاج التي تقودها المنظمة للتخلص من تخمة المعروض حسب تصريحات وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، لتمديد خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا إلى ما بعد مارس 2018 وفق ما اتفق عليه. وفي سياق ذي صلة، أظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي، موضحا بلغة الأرقام تراجع مخزون الخام بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي للشهر المنقضي، لتصل إلى 465.4 مليون برميل، في الوقت الذي كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 756 ألف برميل. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 2.1 مليون برميل، مشيرة إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بمقدار 75 ألف برميل يوميا. 

مريم سلماوي

 

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