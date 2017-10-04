بـ30 شركة تنشط في عدة مجالات

فرنسا تشارك في صالون تربية الحيوانات والمعدات الزراعية

تشارك شركات فرنسية لتربية الماشية وصناعة الآلات الزراعية الفرنسية في الطبعة الأولى لصالون تربية الحيوانات والمعدات الزراعية سيما سيبسا الذي ستجرى فعالياته في الفترة الممتدة من 04 إلى 07 أكتوبر 2016 بقصر المعارض صافكس .

يعتبر هذا الصالون مرجعا لممولي قطاع الزراعة وتربية الحيوانات، وسيكون أكبر صالون احترافي مخصص لتربية الحيوانات والمعدات الزراعية في إفريقيا، حيث أكد بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر أن الجزائر أطلقت مخططا لدعم التنمية الزراعية 2015-2020 ، بهدف تطوير الإنتاج الوطني، حيث توجد عدة مشاريع في طور الإنجاز، إضافة إلى وضع سياسة ترقية وتحفيز لميكانيزمات تطوير الزراعة في الجزائر، وتعتبر الثروة الحيوانية من أولويات الحكومة، من خلال تجديد الثروة الحيوانية وتحديث مزارع الماشية، وإنشاء مزارع متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية وتسمين الماشية. وسيستضيف الجناح الفرنسي كلا من AXEMA (اتحاد صناعة المعدات الزراعية)، BCI (بريتاني التجارة الدولية) وINTERBEV، والفرنسية للحوم، هي مرة أخرى شركات فرنسا على جناح سيبسا-سيما، وسوف تستضيف هذه الطبعة الثانية للمرة الأولى منطقة أورا أوفيرني رون ألب ، حيث سيحتضن الجناح 30 شركة فرنسية لتقديم المعدات والتكنولوجيا في العديد من القطاعات، على غرار معدات متخصصة في الثروة الحيوانية، لحوم الدواجن والأبقار والأرانب والمسالخ ووحدات القطع والنظافة والعلف الحيواني، الماشية واللحوم وعلم الوراثة البقري، شتلات الفاكهة الحضانة، المعدات الزراعية، التربة، والنقل، والموزعات، الأجهزة المتخصصة في قطاع الخضار من حصاد التعبئة والتغليف.