لتدارك التأخر الفادح في الأشغال

تدعيم الورشات بالمحطة الحرارية ببلارة في جيجل

تقرر تدعيم ورشات العمل بالمحطة الحرارية 1600 ميغاواط الجاري إنجازها بمنطقة بلارة بالميلية من قبل شركة كورية من أجل تدارك التأخر الكبير الذي تعرفه الأشغال بهذه المحطة التي تعد الأولى وطنيا من حيث القدرة على توليد الكهرباء، ومن المنتظر أن تساهم في تغطية عدة مناطق من الوطن بهذه الطاقة الحية.

تلقى القائمون على المحطة الحرارية بالميلية التي لم تتجاوز بها نسبة الأشغال خمسين بالمائة خلال آخر زيارة قام بها والي الولاية إلى هذه الأخيرة، أين قدم تعليمات من أجل تدعيم ورشات العمل بهذه المحطة والانتقال إلى العمل بنظام الدوامين من أجل تدارك التأخر الكبير المسجل في أشغال هذه المحطة التي ستعمل بقوة تعادل 1600 ميغاواط، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المحطة الحرارية الوحيدة المتوفرة في ولاية جيجل حاليا والتي لا تتتعدى قدرتها 400 ميغاواط، مما يعطي صورة واضحة عن أهمية هذه المحطة التي ينتظر أن تزوّد مصنع بلارة الذي يقام على بعد أمتار عنها بحاجته من الكهرباء، على أن يتم نقل ما يناهز 80 بالمائة من إنتاجها إلى ولايات أخرى من أجل تغطية العجز الذي تعانيه في مجال التزود بالكهرباء. وكان مدير مجمع سونلغاز الذي زار جيجل قبل أشهر قد أعلن عن تأجيل موعد استلام هذه المحطة إلى غاية العام 2018 بعدما كان من المفروض أن يتم استلامها في السداسي الثاني من سنة 2017، بسبب التأخر الكبير الذي تعرفه الأشغال.