فيما تراهن الحكومة على رفع الإنتاج الفلاحي المحلي

فاتورة استيراد القمح والفرينة تبلغ 1.6 مليار دولار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالقادر بوعزقي، خلال لقاء خصص لتقييم حملة الحصاد والدرس، ضرورة رفع الرهان بتطوير الإنتاج الفلاحي المحلي و خفض فاتورة الاستيراد.

انخفضت فاتورة استيراد القمح الصلب بنسبة 50 بالمائة، وتجاوزت تغطية السوق الوطنية 50 بالمائة. في هذا السياق، كشف المدير العام لديوان الحبوب محمد بن عبيدي عن تسجيل استقرار في إنتاج القمح الصلب بنحو 35 مليون قنطار، على عكس مادة الفرينة التي تبقى فاتورة استيرادها كبيرة جدا. وأشار إلى أن فاتورة استيراد الفرينة تجاوزت مليار دولار، بينما انخفضت فاتورة استيراد القمح الصلب بنحو 50 بالمائة لتناهز 500 مليون إلى 600 مليون دولار حاليا، مقابل ما يزيد عن مليار دولار في السنوات الماضية على حد تعبيره.