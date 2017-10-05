النقاط المهمة التي أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2018

شريط الاخبار
الجزائريون يأملون في مزيد من الحريات واستكمال المسار الديمقراطي فرنسا تشارك في صالون تربية الحيوانات والمعدات الزراعية فاتورة استيراد القمح والفرينة تبلغ 1.6 مليار دولار تدعيم الورشات بالمحطة الحرارية ببلارة في جيجل الاحتجاجات في الأفلان تهدد بتكرار سيناريو تشريعيات 97 في محليات 2017 ألكاراز يبيع وهما جديدا للجزائريين ويعد بلقب قاري في 2019 النفط يتراجع إلى 55.60 دولارا وبأوبك متفائلة بتمديد خفض الإنتاج تفاصيل مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص للشؤون الدينية تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ فرار سجين من محكمة حسين داي تم بتواطؤ أربعة من أصدقائه سونلغاز تقطع الكهرباء عن مؤسسات عمومية لم تسدد ديونها بيع وتأجير السكنات الوظيفية للمغتربين بوهران طلبة خارج المدرجات والأقسام والوصاية تلتزم الصمت معالجة 500 ألف خطأ بيداغوجي في الطور الابتدائي والمتوسط وزارة السكن تشدد اللهجة مع المستفيدين من السوسيال وتخيّرهم بين الدفع أو الطرد سأحارب الدروس الخصوصية للمحافظة على الخدمة العمومية وزير الاتصال يشرع في سلسلة من المشاورات مع الفاعلين في القطاع تدمير مخبأ للإرهاب ببومرداس وحجز 3,5 قناطير مخدرات بالنعامة لهبيري يقيل المدير الولائي للحماية المدنية بوهران العقيد أحمد فروخي الأفافاس يؤكد رفضه الدخول في حوار مع الحكومة إنتاج 8ر223 ألف قنطار من العدس والحكومة تقتصد 40 مليون أورو مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية لسنة 2018 الدرك يحقق في السير الذاتية لعدد من المترشحين للمحليات طبيب الفاف في إيطاليا لفضح غولام واللاعب يواجه خطر الإبعاد مدى الحياة نحو الزيادة في تسعيرات المكالمات الهاتفية وباقي الخدمات الموافقة على إقامة مدينة سياحية بجوار الطريق السيار بإقليم بلعباس ارتفاع جنوني لأسعار السيارات المركّبة محليا بعد إلغاء كوطة الاستيراد الجزائريون يعزفون عن صناديق الزكاة نوبة يشدد على تنشيط الاستعلام الأمني للقضاء على الإجرام الجيش يطلق حملة بحث وتمشيط في بجاية اتصالات الجزائر تعوّل على ZTE وهواوي لتعميمها وطنيا استلام 5700 وحدة سكنية في مختلف الصيغ نهاية 2017 عائلة القابلة تقاضي إدارة سجن الجلفة والطبيب بتهمة الإهمال حاملو DUEA ينتفضون ويطالبون بالاعتراف بشهاداتهم قوائم الكرامة في 176 بلدية بـ 23 ولاية و14 مجلسا ولائيا حنون تحذر من تداعيات قرارات الحكومة لمواجهة الأزمة زيادة تسعيرة الوقود تدعّم ميزانية سنة 2018 بـ 61 مليار دينار كل الاقتراحات المفيدة بخصوص الانتخابات المحلية تؤخذ بعين الاعتبار الأرسيدي يحشد قواعده استعدادا للمحليات اجتماع حول أمن الحدود بين الجزائر وتونس
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. النقاط المهمة التي أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2018

النقاط المهمة التي أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2018

  05 أكتوبر 2017 - 11:33   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
النقاط المهمة التي أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2018

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأربعاء جاء بنقاط مهمة،منها ما تعلق بالمحافظة على التوازن الكلي للميزانية من خلال بندي النفقات والإيرادات . 

وأضاف الدكتور مصيطفى  أن هذا يعني المحافظة على نفس هامش العجز المسجل في السنة الماضية وذلك بالتصرف قليلا في بند التسيير نحو الانخفاض الذي كان في حدود 7 مليار دينار جزائري و في نفس الوقت رفع نفقات التجهيز في الاستفادة من زيادة الإيرادات في حدود 10 مليار دولار. وأوضح الخبير الاقتصادي أن ميزانية التجهيز اعتمد فيها في ميزانية قانون المالية لسنة 2018 المشروع الأولي على تطهير الديون السابقة، قائلا لهذا ارتفعت رخص برنامج التجهيز بشكل واضح. وأكد أن الملاحظة البارزة في الميزانية هو فرض ضريبة جديدة على الثروة التي ستقطع من ثروات سيحددها القانون في مواده التفصيلية. 

ضرورة تقنين التجارة الالكترونية لتحديث الاقتصاد الوطني 

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية بهدف تزويد هذا النشاط بقاعدة قانونية وإرساء مناخ الثقة كفيل بتوسع هذه التجارة وتطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد وتوفير حماية للمستهلكين و تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.  و في هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمان بن خالفة  إن المعاملات التجارية في بلادنا وصلت إلى مستوى عال، لذا حان الوقت لتقنين التجارة الإلكترونية لأنها من لَبِنات تحديث الاقتصاد.  و أضاف الخبير بن خالفة أن الاقتصاد من جميع جوانبه أصبح رقميا و التجارة أضحت عن بعد فلا يلتقي البائع مع المشتري ، فكثير من الدول اعتمدت في البداية التجارة الإلكترونية وطنيا ثم أصبحت عالمية و يصحبها دفع إلكتروني عن بعد.  و أوضح الأستاذ بن خالفة أن التجارة الإلكترونية المقننة تنمي الاقتصاد ، كما تحمي المستهلك و التاجر معا، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية عن بعد هدفها إدخال الحركة الرقمية وهي خطوة من خطوات تحديث الاقتصاد التي يجب أن تعتمد في الجزائر كما تتماشى مع الدفع الإلكتروني الذي بدأ بالظهور في بلدنا.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات