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بوعلام جبار رئيس الجمعية الوطنية للبنوك للمحور اليومي:

«الشروع في العمل بالقروض الإسلامية في البنوك قبل نهاية العام»

  07 أكتوبر 2017 - 19:55   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
«الشروع في العمل بالقروض الإسلامية في البنوك قبل نهاية العام»

 أوضح بوعلام جبار في تصريح «للمحور اليومي» أنه يجري التحضير لهذه العملية على مستوى الجمعية، ليتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة قبل نهاية السنة، وسيتم تعميمها تدريجيا عبر كافة البنوك، مشيرا في نفس السياق إلى أن عملية التمويل بالقروض تتمثل في إنشاء شبابيك خاصة لضمان السير الحسن لهذه العملية في هذه المؤسسات، مؤكدا أن هذه العملية تهدف إلى تنويع الخدمات على مستوى البنوك العمومية والخاصة ولتلبية رغبات الزبائن، وفي نفس الوقت لجلب موارد ومدخرات جديدة لضخها في عملية تنمية الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، تحدث رئيس الجمعية الوطنية للبنوك عن مسار العصرنة على مستوى البنوك في السنوات الأخيرة، حيث أكد أنه مستمر ودائم، من خلال تطوير النظام المعلوماتي، بهدف تحسين نوعية الخدمات للزبائن، كما اعتبر المتحدث أن مسار العصرنة للبنوك قد قطع أشواطا مهمة، أهمها المحطة الهامة التي مر بها في 2006، من خلال وضع آليات جديدة لتسهيل عملية تحصيل الصكوك من بنك لآخر في مدة لا تتجاوز 5 أيام فقط، وهي العملية التي حققت نجاحا كبيرا، أما الجانب الثاني فشمل -حسب المتحدث- تطوير وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة المغناطيسية، من خلال تثبيت الموزعات الآلية على مستوى البنوك والبريد، مؤكدا أن هذا الأمر يهدف إلى إبراز العصرنة على مستوى البنوك وتقييم إنجازاتها فيما يخص مرافقة المشاريع التنموية وتمويل الأنشطة الاقتصادية وكذا الاطلاع على المنتوج البنكي الجديد الرامي إلى تقليص التعامل بالسيولة وتعويضها بالبطاقات واستعمال شبكة الإنترنت. وبخصوص هذه العملية، أشار ذات المتحدث إلى أن استعمال مثل هذه الوسائل الجديدة على مستوى التجار تشهد حركية كبيرة، فضلا عن الحملات التحسيسية التي تقوم بها الجمعية، لتوفير هذه الخدمة على مستوى المساحات التجارية الكبرى، الفنادق وحتى الصيدليات، مشيرا إلى أن الإقبال على هذه الخدمة من طرف التجار عرف تزايدا خلال هذه الأيام، فاليوم هناك أكثر من 12 ألف جهاز دفع إلكتروني، ويتم التحضير مستقبلا لمضاعفة هذا العمل، خاصة أن البنوك سواء العمومية منها أو الخاصة تطبق تسعيرة رمزية لاقتناء هذه المعدات. أما عن تطوير التجارة الإلكترونية، أوضح بوعلام جبار أنه شرع في تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بعد تعود الجزائريين على استعمال هذه الوسائل في أكثر من 20 شركة عمومية كبرى مثل سونلغاز وشركات التأمين، مؤكدا أن تطوير خدمة الدفع عن طريق الإنترنت يمكن اعتبارها ركيزة  لتطوير التجارة الإلكترونية، وأكد محدثنا أن الجمعية ستساهم في تطوير هذه الخدمة بفضل بنك الجزائر الذي قدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال. أما عن الدفع عبر الهاتف الجوال (mobile paiement)، فقد يعمل على التحضير الجيد لهذه العملية. وفيما يخص قطاع  الفلاحة، أكد رئيس الجمعية والمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن البنك المذكور يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع بكل أبعاده، ومن بين ذلك الصناعات التحويلية التي هي من بين مخططات الحكومة لتطويرها، و»نحن طرحنا عدة صيغ للقروض والحمد لله لقيت إقبالا كبيرا من طرف هذه الفئة، من بينها قرض الرفيق والتحدي»، مضيفا أن هذه الصيغ في تطور مستمر لتنويع الخدمات، حيث إن نسبة القروض خلال السداسي الأول تعرف نموا بـ7 بالمائة. وبلغت القروض المصرفية 8 إلى 4 ملايير دينار، 75 بالمائة منها وجّهت إلى الاستثمار، وما يؤكد دعم البنوك لتطوير الاستثمار -حسب بوعلام جبار- أن البنوك تمنح قروضا بنسبة تفوق 70 بالمائة لدعم الاستثمارات، مؤكدا السعي للمضي في تمويل الاقتصاد وبلوغ نسبة نمو تقدر بـ 17 بالمائة نهاية العام، معربا في نفس الوقت عن تسجيل مؤشرات إيجابية للوتيرة الحالية التي وصفها بالمحترمة. 

ياسمين بوعلي 

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