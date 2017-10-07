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سعرها بلغ 100 دج للكيلوغرام... مصادر مطلعة لـ»المحور اليومي»:

إخراج مخزون البطاطا من غرف التبريد في غضون 10 أيام لكسر الأسعار

  07 أكتوبر 2017 - 19:56   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إخراج مخزون البطاطا من غرف التبريد في غضون 10 أيام لكسر الأسعار

ستُفرج وزارة الفلاحة في غضون 10 أيام المقبلة عن مخزون معتبر من البطاطا من غرف التبريد لتغطية العجز المسجل في السوق الوطنية، بغية مواجهة أزمة البطاطا التي بدأت تتوسع رقعتها مع استمرار التهاب أسعارها تدريجيا منذ 3 أسابيع لتصل إلى عتبة 100 دج للكيلوغرام الواحد، في ظل عدم تدخل الهيئات المعنية سواء من الوزارة الوصية أو الديوان المهني للخضر واللحوم. 

أكدت مصادر مطلعة من مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لـ»المحور اليومي» بعد الاجتماع الذي جمع مهنيي شعبة البطاطا ومنتجي البذور، تقرر إخراج مئات الأطنان من البطاطا من غرف التبريد في غضون الأيام العشرة المقبلة، تفاديا للأزمة التي يفتعلها بعض المضاربين الذين ينتهزون فرصة تذبذب التموين بالبطاطا لإلهاب أسعارها إلى حدود 100 دج للكيلوغرام الواحد واستنزاف جيوب المواطن البسيط الذي فضل هذه المادة واسعة الاستهلاك والتي تقدر الاحتيجات إليها بنحو 300 ألف طن شهريا. ويأتي قرار وزارة الفلاحة في الوقت الذي ينتظر فيه التجار والمواطنون تموين السوق الوطنية بمئات الأطنان من البطاطا لكسر الأسعار ووقف تحكم التجار الجشعين والمضاربين في هذه الشعبة من جديد، بعد تأكيد الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا على لسان رئيسها أحسن قدماني في تصريح سابق خص به «المحور اليومي»، أن الاجتماعات الدورية بين منتجي البطاطا ووزارة الفلاحة مؤخرا قد أسفرت عن قرار إخراج قرابة ربع مليون قنطار، أي ما يقارب 30 ألف طن من البطاطا المخزنة في غرف التبريد، لمواجهة ضعف العرض مقابل الطلب المتزايد بما يضمن استقرار الأسعار، مع العلم أن الجزائريين يستهلكون نحو 300 ألف طن منها شهريا، بعد إيفاد لجنة وزارية تفقدت جميع غرف التبريد عبر المستوى الوطني لمعرفة حجم البطاطا المخزنة الذي قدر بـ1 مليون قنطار، ثم التحضير لعملية إخراجها للسوق الوطنية. ومن جهته، توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في اتصال بـ «المحور اليومي»، عودة انخفاض الأسعار واستقرارها خاصة فيما يتعلق بالبطاطا، نهاية أكتوبر الجاري ومطلع شهر نوفمبر المقبل، بنسبة تقارب 40 بالمائة، بعد دخول المحصول الشتوي، مطمئنا في الوقت ذاته ببداية مرحلة دخول منتوجات موسمية من الخضر والفواكه، أهمها القرنبيط بأنواعه (المعروف بالشوفلور)، وكذا الطماطم القادمة من الصحراء، إضافة إلى جني محصول البرتقال والرمان. 

مريم سلماوي 

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