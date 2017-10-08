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قدرت بـ400 مليار دينار كميزانية إضافية تضمنها مشروع قانون المالية

ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018

  08 أكتوبر 2017 - 18:28   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018

ارتفاع ميزانية قطاع الصناعة من 2.7 إلى 7.5 مليار دج

رفعت الحكومة قيمة ميزانية التجهيز لسنة 2018، لتغطية نفقات المشاريع المجمدة واستكمال إنجازها، لإنعاش الاقتصاد خاصة في القطاعات الحيوية المنتجة على غرار الصناعة والفلاحة والري فضلا عن مختلف الاستثمارات الاقتصادية، لمجابهة استمرار تراجع أسعار النفط تحت سعر 60 دولارا، في الوقت الذي اقتطعت ميزانية تسديد الديون المستحقة على الدولة 10 بالمائة من ميزانية الدولة السنة المقبلة.

 

أولت الحكومة أهمية كبيرة لمجالات الاستثمارات في مختلف القطاعات، من خلال رفع ميزانية التجهيز إلى 4043 مليار دج، تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، حيث فاق حجم ميزانية التجهيز للسنة المقبلة 4043.31 مليار دينار، بارتفاع بنسبة تقارب 40 بالمائة، بعدما سجلت تراجعا حادا في قانون المالية لسنة 2017 التي قدرت بـ 3 .2291 مليار دينار، حيث وُزعت بين تكاليف الاستثمار التي قدرت قيمتها بـ 2175.01 مليار دينار بعدما قدرت نفقات الاستثمار المخصصة لـ2017 بـ 1620,4 مليار دينار، إضافة إلى تضاعف العمليات برأس المال بـ 3 مرات مقارنة بالقيمة المخصصة للسنة الحالية، وقدرت بـ 9 . 670 مليار دينار لتقفز إلى 1868 مليار دينار.

فيما ظفر قطاع الصناعة هو الآخر بحصة معتبرة من ميزانية 2018 بلغت 7.4 مليار دج بعد تخصيص الدولة ميزانية السنة الجارية التي بلغت 2.7 مليار دج فقط، مما يترجم تعويل الحكومة على الدفع بعجلة تنمية الصناعة الجزائرية، سواء فيما تعلق بالمجمعات الصناعية أومختلف مشاريع تركيب السيارات بالبلاد وغيرها من الاستثمارات.

وبالرغم من رفع حجم تمويلات هذا القطاع إلا أن ميزانيته تظل من أضعف الميزانيات في قائمة القطاعات التي تندرج ضمن ميزانية التجهيز. من جهة أخرى، أولت الدولة أهمية كبرى لقطاع الفلاحة والري في ميزانية التجهيز للسنة المقبلة حسبما تضمنه المشروع، حيث رفعت الدولة الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع من 151.6 مليار دج إلى 157.8 مليار دج، باعتباره من بين القطاعات الحيوية المنتجة البديلة التي تراهن عليها الحكومة للرفع من الإنتاجية المحلية وتحسين نوعية وجودة منتوجاته خاصة فيما يتعلق بشعبة الحبوب واللحوم وكذا الحليب ومشتقاته، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية تدريجيا للتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وحاز مجال دعم النشاط الاقتصادي حصة الأسد من ميزانية التجهيز بما يقدر بـ638.3 مليار دج، بعدما سجل قيمة 504 مليار دج سنة 2017، حيث يعتبر الجانب الذي تواجه البلاد فيه تحديات كبيرة لتطويره وتنميته بما يوفر مداخيل إضافية للخزينة العمومية.

ويبرز الجدول الموضح لمضمون ميزانية التجهيز لسنة 2018، تخصيص الحكومة لأجل المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية مبلغا هائلا يقدر بـ 386.5 مليار دج. في ذات السياق، يوضح مشروع قانون المالية أن مجال دعم الحصول على مسكن تمكن من الظفر بميزانية قدرت بـ384.9 مليار دج. من جهة أخرى، تضمّن قانون المالية لـ 2018 تخصيص الحكومة مبلغا يقدر بـ400 مليار دينار لتسوية الديون المستحقة على الدولة التي رفعت هي الأخرى حجم النفقات في ميزانية التجهيز للسنة المقبلة.

وتضمن مشروع القانون الذي ينتظر المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، نفقات تجهيز تخص المساهمة الاستثنائية لميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قدرت بـ500 مليار دج، في حين بلغت قيمة الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة للسنة المقبلة بقيمة 330 مليار دج.

وأما عن ميزانية التربية والتكوين فبلغت ميزانيتها 118.72 مليار دج، وظفرت المخططات البلدية للتنمية بميزانية قدرت بـ 100 مليار دج بهدف الرفع من مداخيل البلديات التي تساهم في تمويل المشاريع المحلية، أما عن دعم الخدمات المنتجة فسيتم صرف 30.31 مليار دج، وعن المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية فقد خُصص لها مبلغ 89.38 مليار دج، ومواضيع مختلفة 900 مليار دج.

مريم سلماوي

 

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