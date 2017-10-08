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صدور المرسوم الرئاسي الخاص بلجنة مراقبة الإصلاحات قريبا

راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة

  08 أكتوبر 2017 - 18:29   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة

فند وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن يكون تحديد العمل بألية التمويل غير التقليدي بخمس سنوات لأسباب سياسية، وأحرج رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الذي قال سابقا إن حجم الأموال التي سيتم طباعتها قيمتها 750 مليار سنتيم، مؤكدا أن القيمة لم يتم ضبطها بعد لأن المبالغ المقرر تعبئتها سنويا ستحدد بعد استنفاذ كل الموارد التي بحوزة الحكومة.

 

أبقى محاسب الدولة، على الغموض فيما يتعلق بمبلغ الأموال المنتظر استدانتها من البنك المركزي لسد عجز الميزانية، وأوقع رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، في حرج، وهو الذي كان قد تحدث عن رقم 750 مليار سنتيم، وقال الوزير عبد الرحمان راوية، خلال ندوة صحفية عقدها بالمجلس الشعبي الوطني، عقب التصويت على مشروع قانون القرض والنقد، أمس، إن هذا الرقم يمثل العجز المسجل في ميزانية الدولة لسنة 2017، الذي سيسدد من المبالغ المقرر تعبئتها من البنك المركزي، وأن المبلغ الإجمالي الذي سيتم طبعه لا يمكن تحديده مسبقا، لأن الأمر يتعلق بحسابات دقيقة لا تتعلق فقط بتغطية عجز الميزانية وإنما تغطية عجز مؤسستي  سوناطراك  و سونلغاز  وكذا تعبئة صندوق دعم الاستثمار. وجدد عبد الرحمان راوية، وهو يدافع عن خيار الحكومة، بعدما نجح في تمرير مشروع قانون القرض والنقد، على الغرفة السفلى للبرلمان، بتصويت الأغلبية، دون أي تعديلات على النص الذي اقترحته الحكومة، تأكيده إبعاد الحسابات السياسية من خيار التمويل غير التقليدي، والتي حددت بخمس سنوات، مثلما ذهب إليه كثير من الخبراء والمعلقين السياسيين، موضحا أن الحكومة احتكمت إلى تحاليل اقتصادية محضة، وأن تحديدها بخمس سنوات بناء على تطلع الحكومة إلى تحقيق التوازنات العامة للميزانية في غضون تلك الفترة كأقصى تقدير وقد تكون في فترة أقل. وكشف راوية، عن تضمن المرسوم الرئاسي الذي سيعلن عن إنشاء اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، خارطة طريق الإصلاحات المالية والهيكلية، سيصدر في القريب العاجل، ومن المرجح أن يكون مباشرة بعد التصويت على مشروع قانون القرض والنقد من طرف أعضاء مجلس الأمة. بالمقابل، أكد الوزير أن الحكومة ستعمل على التحكم في نسبة التضخم عندما تشرع في تعبئة الأموال من البنك المركزي إلى الخزينة العمومية. وتوقع وزير المالية، أن ترتفع قيمة الضرائب خلال السنة المقبلة وذلك بعدما سجلت ارتفاعا خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الارتفاع سيكون في حدود 11 بالمائة، وأكد مجهودات الدولة على الرفع من حجم التحصيل الضريبي بشكل سنوي، عن طريق إجراءات أكثر ردعية.

حكيمة ذهبي

 

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