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بعد مصادقة نواب الشعب على تعديله

سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس

  08 أكتوبر 2017 - 18:46   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس

 أخرج قانون النقد والقرض الذي صادقت عليه الغرفة السفلى للبرلمان مجمع سونلغاز من دائرة الخطر والإفلاس التي يمر بها جراء مديونية بلغت 75 مليار دج، من خلال إعادة شراء الدين البنكي للمجمع من طرف البنك المركزي.

 

 تنفس مجمع سونلغاز الصعداء بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على شراء البنك المركزي لسندات الخزينة العمومية والشركة ذاتها، بعد معاناة من المديونية الداخلية منذ 2015، كانت تمثل ضائقة مالية نتيجة تراكم ديون الزبائن، مما وضع المجمع التاريخي على عتبة الإفلاس، خاصة بعد دق إدارة الشركة ناقوس الخطر لعدة مرات جرّاء خطورة وضعها المالي، خصوصا مع بلوغ ديونها الإجمالية 75 مليار دينار، منها 32 مليار دينار مستحقات منزلية و30 مليار دينار ديون المؤسسات العامة والخاصة.

وسيتيح النص الجديد لبنك الجزائر فرصة الشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية، بما فيها إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، مما يساهم في تخفيض ضغط الديون على المجمع الطاقوي للكهرباء والغاز، إلى جانب شراء سندات الخزينة لصالح  سوناطراك ، لتغطية الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.

ويأتي قرار تعديل قانون النقد والقرض للسنة ضمن أهم بنود قانون المالية لسنة 2018، كخطوة للتمويل غير التقليدي من طرف البنك المركزي لصالح الخزينة العمومية، وهي المراجعة التي من شأنها صك مزيد من النقود للسوق المالية، مما يُضعف قيمة العملة الوطنية أكثر. وكان قرار حكومة أحمد أويحيى القاضي بتمويل المشاريع والاستثمارات الذي خيّر الجزائريين بصريح العبارة بين صك مزيد من النقود وإما فرض ضرائب ورسوم جبائية جديدة بالموازاة مع الوضع المالي الصعب الذي يرهن تطور الاقتصاد الوطني، قد لقي عدة انتقادات من طرف المعارضة وخبراء ومختصين في الشؤون المالية والاقتصادية.  

م.سلماوي
 

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