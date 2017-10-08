قطاع الدفاع على رأس القائمة

46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018

تضمّن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء مبلغا ماليا ضخما لتغطية نفقات التسيير، قدّر بـ4.584.46 مليار دينار جزائري، مقابل 4.591.8 مليار دينار جزائري سنة 2017.

ظفر قطاع الدفاع في هذا القانون بأكبر حصة في ميزانية التسيير بـ 1118.26 مليار دينار، يليه قطاع التربية الوطنية بـ 709.55 746.26 دج، أما الداخلية والجماعات المحلية فقد خصص لها 57.425 26.394 دج.

وقد خصص لرئاسة الجمهورية مبلغ 7 .8 (7.82 مليون دينار ومصالح الوزير الأول نحو 4.45 (4.5 مليون دينار)، الشؤون الخارجية: 21.35 (21.35)، العدالة: 54.74 (67.72)، المالية: 82.86 (51.87)، الطاقة: 8.50 (15.44).

وكانت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2017 قد عرفت تراجعا كبيرا في الميزانية بما يفوق 216 مليار دج مقارنة بسنة 2016، أي بقرابة ملياري دولار، وهو رقم ارتبط بانهيار أسعار النفط، التي يبدو أن أزمتها ستطول، رغم الانتعاش الطفيف الذي عرفه سعر البرنت في الأيام الأخيرة، حيث فاق خمسين دولارا للبرميل. وكانت ميزانيات سنة 2017 قد عرفت تراجعا ملموسا، بما في ذلك ميزانيتا التربية الوطنية والتعليم العالي، وخرجت عن السرب وزارة الصحة وحدها، التي عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2016، حيث ارتفعت ميزانية وزارة الصحة من 379,4 مليار دج في عام 2016 إلى 389,07 مليار دج في سنة 2017، كما حافظت الوزارات السيادية على نفس الميزانية، وحتى ميزانية رئاسة الجمهورية تراجعت من 790 مليار دج إلى 782 مليار دج، أما المفاجأة فتمثلت في تراجع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد من 254 مليار دج في سنة 2016، إلى 212,79 في سنة 2017، كما سار قطاع التعليم العالي على نفس الوتيرة التنازلية، من 312 مليار دج إلى 310 مليار دج، وهذا على أساس معدل سعر النفط الذي يجب ألا ينزل عن خمسين دولارا، مما يعني أن الزيادة في المرتبات غير واردة إطلاقا هذه السنة بالنسبة لقطاع التعليم. وواصلت بعض الوزارات أرقامها الضعيفة مقارنة بوزارات أخرى، على غرار وزارة المجاهدين التي فاقت ميزانيتها 245 مليار دج، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الثقافة التي بلغت ميزانيتها 16 مليار دج، ووزارة الرياضة 34 مليار دج، أما وزارة الصناعة والمناجم فنزلت ميزانيتها إلى حدود 4 مليارات دج.