بنك الجزائر يقر إجراءات جديدة تخص الاستيراد

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، اليوم الاثنين، أنه سيتم إصدار تعليمة تحدد شروط جديدة لتنظيم الواردات الموجهة للبيع على الحالة.

وذكر محافظ البنك في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، إن الشرط الأول يتمثل في " إجبارية توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة و إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات و السلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني ".

ويتمثل الشرط الثاني في فرض "ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين لقيمة عملية الاستيراد بنسبة 120 بالمائة و هذا لمدة شهر على الأقل قبل استيراد السلعة " من قبل المستورد.

وأكد لوكال أن هذه الإجراءات تهدف " لإعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية و كذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد".

وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد و القرض، و ستدخل حيز التنفيذ مع إصدار تعليمة بنك الجزائر المرتقبة في هذا الصدد