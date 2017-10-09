إلغاء الحكومة كوطة الوكلاء المعتمدين زاد من نشاطهم

سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا

لم يمنع إلغاء الحكومة كوطة السيارات والأزمة المالية التي تعيشها الجزائر سماسرة السيارات من تحويل 418 مليون أورو نحو البنوك الفرنسية، حيث أكدت الأرقام الرسمية للجمارك الفرنسية أن فاتورة صادرات السيارات السياحية نحو الجزائر بلغت قرابة 418 مليون أورو خلال الثماني أشهر الأولى لـ 2017.

أفشل سماسرة السيارات خطة الحكومة في كبح ارتفاع فاتورة الاستيراد من خلال فرض الرخص على الوكلاء المعتمدين، بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية من فرنسا فقط أكثر من 418 مليون أورو خلال الثمن أشهر الاولى لـ 2017، حيث جاء هذا الارتفاع فبسبب استيراد الأشخاص للسيارات مباشرة او باستخدام رخص المجاهدين رغم تعليمة وزارة الصناعة للجمارك بتجميدها، أين أكد موقع كل شيء عن الجزائر نقلا عن مصدر بالجمارك أن هذه السيارات تم استيرادها خارج نظام الكوطة ، مشيرة أن هذا المبلغ حوله خواص و سماسرة السيارات من أصحاب قاعات العرض متعددة العلامات التي استغلت الفوضى الكبيرة التي يعيشها سوق السيارات وتجميد الحكومة لـبكوطة الاستيراد للوكلاء المعتمدين واعتمادها الكلي على مصانع تركيب السيارات. في سياق متصل أمرت وزارة الصناعة المناجم البنوك بتجميد عمليات استيراد الأفراد والمؤسسات للسيارات الجديدة إلى غاية اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم هذا النشاط بعد تسجيل مصالح الجمارك لتجاوزات كبير لدرجة منافسة وكلاء السيارات المعتمدين الذين يعيشون مرحلة صعبة بعد استحداث نظام الكوطة لتخفيض فاتورة الاستيراد.

من جهة أخرى، عرفت أسعار السيارات الجديدة على مستوى الوكلاء المعتمدين الممثلين لمصانع تركيب السيارات ارتفاعا معتبرا غير مبرر بلغت حتى 35 مليون تزامنا مع تصريحات وزير التجارة محمد بن مرادي بإلغاء رخص استيراد السيارات خلال السنة الجارية رغم الامتيازات الجبائية والضريبية التي استفادت منها هذه المصانع، حيث طبقت مصانع تركيب السيارات زيادات جديدة في أسعار العربات المركبة محليا خلال الأيام الأخيرة، أين تراوحت الزيادات التي عرفتها مختلف العلامات بين 3 و35 مليون سنتيم، حيث أعلن مجمع سوفاك عن زيادات تتراوح ما بين 20 و35 مليونا على سياراته المركبة بمصنع غليزان، أما رونو الجزائر فقد أعلنت عن زيادات تراوحت ما بين 03 و10 ملايين على سيارة سامبول الجزائرية، كما أعلن مجمع طحكوت بدوره عن زيادات تراوحت ما بين 04 و11 مليونا على مركباته المصنعة بتيارت، في حين أعلنت كيا الجزائر عن زيادات بلغت 20 مليون على سيارتها بيو المركبة محليا في الوقت الذي فتحت فيه باب الطلبيات لسيارات بيكانتو التي تتراوح أسعارها بين 189 و235 مليون.