شريط الاخبار
كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج! مساهل يؤكد مباشرة الأمم المتحدة التحقيق في فضيحة التقارير المغلوطة ما حدث في مكتب الإعلام بالأمم المتحدة فضيحة تستدعي تحقيقا معمقا نقابة سونلغاز تضغط لإرجاع النقابيين المسرّحين وتهدد بالاحتجاج تلاميذ يُحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب الأساتذة 30 إعلاميا عربيا سيتلقون تدريبا على مهارات الاستشراف الجيوسياسي والاقتصادي قيطوني: استغلال الغاز الصخري حتمية اقتصادية تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 11 عنصر إسناد اطمئنوا الحكومة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي إجراءات جديدة لتنظيم واردات السلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة الجيش قطع أشواطا متقدمة تؤهله للحفاظ على أمن الجزائر مفاوضات متقدمة لسوناطراك وبأبراج العمانية لاستغلال الغاز الصخري سجن إطار بوزارة الخارجية لتزويرها عقد إيجار شقة بالعاصمة الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس 46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018 ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018 راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية احتجاج 35 نقابيا مسرّحا من الشغل بسونلغاز أمام وزارة العمل جمعيات أولياء التلاميذ تطالب والي جيجل بالتدخل لفتح المطاعم المغلقة الجامعات الجزائرية تتذيل الترتيب العالمي والإفريقي ضبط قوائم خارج الآجال القانونية ومترشحون أحرار يشتكون من إقصاء ممنهج ! الأرسيدي يجدد رفضه التصويت على قانون النقد والقرض 630 قائمة من 14 حزبا تتنافس على 53 مجلسا بلديا وولائيا بتلمسان
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا

إلغاء الحكومة كوطة الوكلاء المعتمدين زاد من نشاطهم

سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا

  09 أكتوبر 2017 - 19:08   قرئ 3 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا

لم يمنع إلغاء الحكومة  كوطة  السيارات والأزمة المالية التي تعيشها الجزائر  سماسرة  السيارات من تحويل 418 مليون أورو نحو البنوك الفرنسية، حيث أكدت الأرقام الرسمية للجمارك الفرنسية أن فاتورة صادرات السيارات السياحية نحو الجزائر بلغت قرابة 418 مليون أورو خلال الثماني أشهر الأولى لـ 2017.

 

أفشل سماسرة السيارات خطة الحكومة في كبح ارتفاع فاتورة الاستيراد من خلال فرض الرخص على الوكلاء المعتمدين، بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية من فرنسا فقط أكثر من 418 مليون أورو خلال الثمن أشهر الاولى لـ 2017، حيث جاء هذا الارتفاع فبسبب استيراد الأشخاص للسيارات مباشرة او باستخدام رخص المجاهدين رغم تعليمة وزارة الصناعة للجمارك بتجميدها، أين أكد موقع  كل شيء عن الجزائر  نقلا عن مصدر بالجمارك أن هذه السيارات تم استيرادها خارج نظام  الكوطة ، مشيرة أن هذا المبلغ  حوله خواص و سماسرة  السيارات من أصحاب قاعات العرض متعددة العلامات التي استغلت الفوضى الكبيرة التي يعيشها سوق السيارات وتجميد الحكومة لـبكوطة  الاستيراد للوكلاء المعتمدين واعتمادها الكلي على مصانع تركيب السيارات. في سياق متصل أمرت وزارة الصناعة المناجم البنوك بتجميد عمليات استيراد الأفراد والمؤسسات للسيارات الجديدة إلى غاية اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم هذا النشاط بعد تسجيل مصالح الجمارك لتجاوزات كبير لدرجة منافسة وكلاء السيارات المعتمدين الذين يعيشون مرحلة صعبة بعد استحداث نظام  الكوطة  لتخفيض فاتورة الاستيراد.

من جهة أخرى، عرفت أسعار السيارات الجديدة على مستوى الوكلاء المعتمدين الممثلين لمصانع تركيب السيارات ارتفاعا معتبرا غير مبرر بلغت حتى 35 مليون تزامنا مع تصريحات وزير التجارة محمد بن مرادي بإلغاء رخص استيراد السيارات خلال السنة الجارية رغم الامتيازات الجبائية والضريبية التي استفادت منها هذه المصانع، حيث طبقت مصانع تركيب السيارات زيادات جديدة في أسعار العربات المركبة محليا خلال الأيام الأخيرة، أين تراوحت الزيادات التي عرفتها مختلف العلامات بين 3 و35 مليون سنتيم، حيث أعلن مجمع  سوفاك  عن زيادات تتراوح ما بين 20 و35 مليونا على سياراته المركبة بمصنع غليزان، أما  رونو الجزائر  فقد أعلنت عن زيادات تراوحت ما بين 03 و10 ملايين على سيارة  سامبول  الجزائرية، كما أعلن مجمع  طحكوت  بدوره عن زيادات تراوحت ما بين 04 و11 مليونا على مركباته المصنعة بتيارت، في حين أعلنت  كيا  الجزائر عن زيادات بلغت 20 مليون على سيارتها  بيو  المركبة محليا في الوقت الذي فتحت فيه باب الطلبيات لسيارات  بيكانتو  التي تتراوح أسعارها بين 189 و235 مليون.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات