تسليم جائزة أفضل مصمم لتطبيق التصويت على الصور والفيديوهات في فايسبوك

اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب

سلم المتعامل العمومي للاتصالات ألجيري تيليكوم ، أمس، جائزة أفضل تطبيق للتصويت على الفيديوهات والصور على فايسبوك ، للمطور الشاب نبيل شهاب، بعدما فاز في المسابقة التي أطلقتها.

أفاد بيان للشركة أمس، أن المسابقة المنظمة على الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر، حول أفضل تصميم تطبيق للتصويت على الصور والفيديوهات على الفايسبوك ، فاز بها السيد نبيل شهاب. وتابع المصدر ذاته أن هذه المسابقة، التي أطلقتها المؤسسة في 16 جويلية 2017، سمحت للمطورين الشباب بتصميم تطبيقات خاصة بهم، حيث تم تقييم هذه الأخيرة وفقا لمعايير اختيار من طرف لجنة تحكيم مكونة من مختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وذكرت المؤسسة أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع ودعم الشباب الرواد في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.