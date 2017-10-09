شريط الاخبار
كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج! مساهل يؤكد مباشرة الأمم المتحدة التحقيق في فضيحة التقارير المغلوطة ما حدث في مكتب الإعلام بالأمم المتحدة فضيحة تستدعي تحقيقا معمقا نقابة سونلغاز تضغط لإرجاع النقابيين المسرّحين وتهدد بالاحتجاج تلاميذ يُحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب الأساتذة 30 إعلاميا عربيا سيتلقون تدريبا على مهارات الاستشراف الجيوسياسي والاقتصادي قيطوني: استغلال الغاز الصخري حتمية اقتصادية تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 11 عنصر إسناد اطمئنوا الحكومة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي إجراءات جديدة لتنظيم واردات السلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة الجيش قطع أشواطا متقدمة تؤهله للحفاظ على أمن الجزائر مفاوضات متقدمة لسوناطراك وبأبراج العمانية لاستغلال الغاز الصخري سجن إطار بوزارة الخارجية لتزويرها عقد إيجار شقة بالعاصمة الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس 46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018 ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018 راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية احتجاج 35 نقابيا مسرّحا من الشغل بسونلغاز أمام وزارة العمل جمعيات أولياء التلاميذ تطالب والي جيجل بالتدخل لفتح المطاعم المغلقة الجامعات الجزائرية تتذيل الترتيب العالمي والإفريقي ضبط قوائم خارج الآجال القانونية ومترشحون أحرار يشتكون من إقصاء ممنهج ! الأرسيدي يجدد رفضه التصويت على قانون النقد والقرض 630 قائمة من 14 حزبا تتنافس على 53 مجلسا بلديا وولائيا بتلمسان
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب

تسليم جائزة أفضل مصمم لتطبيق التصويت على الصور والفيديوهات في فايسبوك

اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب

  09 أكتوبر 2017 - 19:25   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب

سلم المتعامل العمومي للاتصالات  ألجيري تيليكوم ، أمس، جائزة أفضل تطبيق للتصويت على الفيديوهات والصور على  فايسبوك ، للمطور الشاب نبيل شهاب، بعدما فاز في المسابقة التي أطلقتها.

 أفاد بيان للشركة أمس، أن المسابقة المنظمة على الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر، حول أفضل  تصميم تطبيق للتصويت على الصور والفيديوهات على الفايسبوك ، فاز بها السيد نبيل شهاب. وتابع المصدر ذاته أن هذه المسابقة، التي أطلقتها المؤسسة في 16 جويلية 2017، سمحت للمطورين الشباب بتصميم تطبيقات خاصة بهم، حيث تم تقييم هذه الأخيرة وفقا لمعايير اختيار من طرف لجنة تحكيم مكونة من مختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وذكرت المؤسسة أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع ودعم الشباب الرواد في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

 حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات