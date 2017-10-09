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تشجع الجزائريين لاختبار متعة السفر على متن أجنحتها

الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها

  09 أكتوبر 2017 - 19:27   قرئ 2 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها

أطلقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية سلسلة خصومات كبيرة مست كل أسعار تذاكرها المتعلقة برحلاتها انطلاقا من الجزائر نحو كل الوجهات التي تحط بها طائراتها والمتعلقة بالوجهات نحو بلدان أوروبا، الشرق الأوسط، الخليج العربي وأمريكا الشمالية، وانطلقت عملية البيع في الفاتح أكتوبر الجاري إلى غاية الـ 15 من ذات الشهر للاستفادة من رحلات جوية تبدأ هي الأخرى من 1 /2017/10 إلى غاية 2018/03/15.

 

طرحت الخطوط الملكية الأردنية التي تعد شركاتها واحدة من أهم شركات الخطوط الجوية المنافسة لأكبر الشركات المختصة في النقل الجوي على مستوى العالم والجزائر سلسلة تخفيضات وخصوم مغرية مست أسعار كل تذاكرها المنطلقة رحلاتها من الجزائر نحو كافة وجهات العالم التي تضمنها هذه الخطوط للجزائريين بعدة دول أوربية وأمريكا الشمالية ودول الخليج والشرق الأوسط، اذ تم الشروع في الترويج وعملية البيع الفاتح من أكتوبر الجاري لتنتهي يوم 15 من نفس الشهر وذلك للاستفادة من كافة الرحلات الجوية المتعددة الوجهات والمبرمجة بين 2017/10/01 الى غاية 2018/03/15.

كما كشف  محمد زعاترة  المدير الإقليمي للملكة الأردنية عن بيع سعر التذكرة نحو الوجهات الأوربية المنطلقة من الجزائر نحو أوروبا ابتداء من  42.690دج ووجهات الشرق الأوسط من ضمنها أثينا، إسطنبول والخرطوم ابتداء من 35.840 دج، وجهات دول الخليج انطلاقا من 50.450 دج والعربية السعودية 51.570 دج ونحو العراق ابتداء من 57.180دج أما نحو أمريكا الشمالية فتباع التذاكر انطلاقا من 87.520 دج لتنافس  بهذه الأسعار المغرية أهم شركات الطيران العالمية والجزائرية الناشطة بالجزائر، كما تجدر الإشارة أنه يمكن اقتناء هذه التذاكر ليس على مستوى المكاتب الموجودة فقط بالجزائر انما على مستوى كافة الشبكة المتواجدة فروعها و مكاتبها عبر العالم. في نفس السياق، دعا ذات المتحدث كافة المسافرين الجزائريين إلى الاستثمار في هذه الترويجات والاستفادة من التخفيضات المغرية التي تبعتها واختبار متعة السفر بأريجيه ورفاهية على متن اجنحتها لمن لم يسبق لهم السفر على متن خطوطها وتعزيز الثقة بينها وبين زبائنها الأوفياء لمن تعودوا السفر رفقة طاقمها. وللإشارة فان علاقة الجزائريين والملكية الأردنية نشأت منذ 25 فيفري 2013، كما وفر شبكة خطوطها لحد الساعة 52 وجهة إقليمية وعالمية موزعة في أربع قارات، كما تشمل شبكتها الأوسع من خلال عضويتها في تحالف oneworld   العالمي للطيران أكثر من 1000 مدينة عالمية يمكن لمسافري الملكية الأردنية الوصول إليها بنقطة توقف واحدة من عمان عبر الشبكات الجوية لأربعة عشرة شركة طيران عضو في التحالف.

 منيرة بن خوشة

 

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