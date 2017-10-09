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في إطار التعاون الثنائي الجزائري - الفرنسي

تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي

  09 أكتوبر 2017 - 19:27   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي

قامت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بتمديد اتفاقيتها مع شراكة ومخابر  صانوفي  الفرنسية، من أجل التعاون في مجال التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة بالجزائر كارتفاع ضغط الدم الشرياني، السكري والقلب، إضافة إلى إطلاق دراسة تختص بمعالجة ظاهرة السمنة وأسباب انتشارها لدى الأطفال وتلاميذ المدارس.

 

عقدت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ممثلة من طرف مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة الدكتور  جمال  فورار  ومخابر  صانوفي  الفرنسية ممثلة من طرف نائب الرئيس المدير العام للمخابر  أوليفي  شارميل  تمديد لاتفاقية الشراكة والتعاون بين مصالحهما من أجل التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرض السكري، ارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب، كما تم أيضا اطلاق دراسة جديدة تختص بمعالجة أسباب وظاهرة السمنة لدى الأطفال وتلاميذ المدارس باعتبار الظاهرة من أهم مسببات وزيادة معدل هذه الأمراض بالجزائر وذلك بحضور كل من وزير الصحة  مختار حسبلاوي  والرئيس المدير العام للمخابر المكلف بالجزائر  حسيم شريته .

 ويأتي هذا التمديد -حسب ما صرح به الرئيس المدير العام لهذه المخابر-في إطار تعزيز الوقاية وبوجه أخص تمديد الاتفاقية الأولى المتعلقة بالعيادة المتنقلة التي تحمل شعار  في طريق الوقاية  المتعلقة بأمراض القلب والشرايين والسكري والموقع عليها سنة 2014 كما تهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى الاستثمار في عيادة متنقلة ثانية تساهم في التحكم في العوامل والمسببات الرئيسية لهذه الأمراض واستفحال ظاهرة السمنة بالوسط المدرسي سيما بالمناطق النائية التي تفتقد إلى الاختصاصات الطبية في هذا المجال. أما فيما يخص عدم انطلاق المصنع الجديد لـ  صانوفي  بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في الإنتاج أوضح نائب الرئيس المدير العام للمخابر أن المصنع  لم يسجل أي تأخير  بل أن الأمر مرتبط بتهيئة الموقع الذي يمر بالمرحلة النهائية من حيث الإنجاز ليكون  جاهزا مع بداية سنة 2018. في نفس السياق، شدد كل من وزير الصحة والرئيس المدير العام للمخابر على أهمية توسيع هذه الشراكة  والاستثمار بالمصنع الجديد لسيدي عبدالله الذي يعتبر واحدا من أهم الاستثمارات التي قامت بها  صانوفي  على مستوى القارة الإفريقية والوطن العربي فضلا عن استعداد الطرفين للاستثمار مستقبلا في إنتاج مادة الأنسولين على شكل حقن، إضافة إلى مساعدة المخابر للجزائر في إجراء التجارب العيادية وتدعيمها بخبرة دولية، وحسب مديرية الوقاية فإن العيادة المتنقلة للوقاية والكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكري (2014/ 2017) قد أعطت نتائج مبشرة وهو السبب الرئيسي الذي دفع بالطرفين إلى تمديدها وإطلاق عيادة ثانية توجه إلى المناطق النائية لمدة 2017 /2020.

منيرة بن خوشة 

 

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