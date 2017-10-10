مشروع قانون المحروقات لن يمس المواد الإستهلاكية

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أنّ التعديلات التي ستمس مشروع قانون المحروقات، ستدعم القطاع.

وأوضح أن قانون المحروقات لن يمس المواد السيادية الإستهلاكية.

وأضاف المسؤول الأول في القطاع، أن “استغلال الغاز الصخري يتطلب سنوات لكن يجب أن نبدأ بالتحضير له”.

وأوضح وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، أن شركة سوناطراك عرفت فترة حرجة خلال السنوات الأخيرة.

وقال قيطوني، إنّ تراجع الجباية البترولية، ساهم في تقليص المداخيل، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب تنويع مصادر الطاقة.