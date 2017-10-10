5 ملايين دولار صادرات الجزائر نحو روسيا

شدد رئيس مجلس الأعمال الروسي الجزائري ونائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور اليوم الثلاثاء على ضرورة اعتماد إستراتيجية واضحة للتصدير على المدى المتوسط حتى تتمكن الجزائر من تصدير منتوجاتها خاصة الفلاحية إلى روسيا بوتيرة أسرع، كاشفا أن صادرات الجزائر نحو روسيا لا تتعدى خمسة ملايين دولار بينما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 590 مليون دولار خلال العام نفسه.

وقال رياض عمور للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية "بعد اطلاعنا على السوق الروسية في زيارة قمنا بها مع وفد ضم 100 رجل أعمال جزائري خلال السنة الماضية وجدنا أن روسيا التي تستورد 90 بالمائة من الخضر والفواكه وكذا المواد الغذائية ترغب في استيراد المنتوجات الجزائرية غير أن العملية لم تتم بالطريقة التي كنا نريدها".

وأضاف عمور "تم تصدير البطاطا في سنة 2016 غير أن العملية لم تستمر بسبب عدم استقرار أسعار المنتوج ولحل هذا المشكل هناك من المختصين من اقترح تخصيص قطعة أرض كبيرة لتصدير المنتوجات الفلاحية فقط"، مضيفا أن عملية التصدير ليست سهلة لعدة مشاكل تتعلق بالنقل البحري إلى جانب المنافسة العالمية الشرسة.