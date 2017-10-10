عملية نموذجية لرقمنة إجراءات الحصول على رخصة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي بولاية الجزائر

التعتمد مديرية التجارة لولاية الجزائر اجراءات جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي بعد أن اختيرت من قبل الوزارة الوصية كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الاجراءات, حسبما اكده يوم الاثنين ممثل عن المديرية.

واوضح دهار العياشي لواج أن وزارة التجارة اطلقت عملية نموذجية على مستوى المديرية الولائية للتجارة بالعاصمة من اجل رقمنة طلبات ممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل وكذا خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المحددة المنصوص عليها في التنظيم المطبق على هذه البيوع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.

و قال أنه تم كخطوة أولى تخصيص عملية ممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي للفترة الصيفية الماضية على مستوى ولاية الجزائرلإطلاق هذه العملية لتبقى مستمرة و مفتوحة طوال السنة فيما يخص البيوع الترويجيةي على أن يحدد المتعامل الاقتصادي مدة البيع الترويجي المختارة في طلبه.

و لا تلغي عملية رقمنة هذه الاجراءات تقديم طلب ممارسة البيع المقنن عن طريق الإجراءات الادارية المتعارف عليها, وهو ما يتيح للأعوان الاقتصاديين الاختيار بين الإجراءات الإدارية الحالية وذلك بايداع الملف مباشرة لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر أو عن طريق إتباع الإجراء الالكتروني الجديد, يضيف السيد دهار.

و يبقى على الراغبين في ممارسة نشاط بيع بالتخفيض للفترة الشتوية بعد ان تحدد اجالها في وقت لاحق أو البيع الترويجي على مدار السنة, تحميل وملأ استمارة طلب ممارسة هذا النشاطي وكذا الجدول المتضمن للملاحق المتعلقة بالنشاط بالإضافة إلى وثيقة الإعلام التي يلصقها على واجهة المحل التجاري التي تم إدراجها في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة (www.commerce.gov.dz) كما يجب إرسال طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط والوثائق المطلوبة إلى مديرية التجارة لولاية الجزائر عن طريق العنوان الالكتروني autorisationventes@gmail.com.

و تفاديا لأي مغالطات يمكن لمديرية التجارة للولاية أن تطلب في حالة " الضرورة " من المعني تقديم كل وثيقة تراها مهمة في نسختها الورقية للتأكد من مطابقة الوثائق المطلوبة مع تلك المرسلة والبيانات المقدمة للحصول على الرخصة , في حالة التأكد من مطابقة الملف من الناحية القانونيةي يتم إشعار مقدم الطلب من طرف مصالح مديرية التجارة برخصة ممارسة النشاط المعني عن طريق الإجراء الالكتروني.

و اكد السيد دهار ان كافة التجار و الاعوان الاقتصاديين مدعوون للاطلاع عن كثب عن هذا الاجراء الذي جاء لخدمتهم و تسهيل الامور عليهم بالدرجة الاولى كما يمكن للمهتمين تحميل النماذج المطلوبة من موقع المديرية الالكتروني او الاتصال بارقامها لمزيد من التفاصيل او لطرح انشغالاتهم بخصوص هذا الاجراء.