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عليوي أكد أن مديرية أملاك الدولة جمدت 27 ألف ملف لعقد امتياز

إعادة النظر في قانون الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية حتيمة

  10 أكتوبر 2017 - 19:31   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إعادة النظر في قانون الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية حتيمة

حمّل الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين مسؤولية الندرة التي تشهدها سوق المنتجات الفلاحية وكذا غلاء الأسعار إلى وجود ازمة تسيير وتسويق وكذا تخزين بما خلق فوضى في القطاع، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة الحكومة النظر في قانون الإمتياز ومنح الأراضي الفلاحية غير المستغلة وكذا تنظيم النشاط.

 

وطالب عليوي الحكومة ضرورة إعادة النظر في قانون الإمتياز 10-00 المتعلق بالمجلس الأعلى للفلاحة وكذا ملف الأراضي الغير المستغلة لحد الساعة الذي يتم الفصل فيه، ضف إلى ذلك معالجة قضية الرهن وديون الفلاحين التي تم مسحها وظلت الإتاوات أو مايعرف بالضرائب تُثقل كاهلهم وتعرقل نشاطهم.

وأكد ذات المتحدث في سياق ذي صلة أن الإصلاحات التي يعرفها القطاع الفلاحي لابد أن تمر بـ سلاسة  وخاصة فيما تعلق بالقوانين على غرار قانون الإمتياز00-10 بما يضمن استغلالا أوسع للأراضي الفلاحية غير المستغلة لحد الساعة والرفع من المردودية الإنتاجية من خلال مراجعة المراسيم التطبيقية للزراعة الحديثة، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بالغرف الفلاحية لتنظيم المهنة أكثر إضافة إلى قانون التعاون الفلاحي من خلال مراجعة آليات الدعم وتنشيط عمل الصندوق الوطني للدعم الفلاحي بما يضمن توسيع قاعدة الاستثمارات الفلاحية وتطوير الإنتاج الوطني.

وأرجع محدثنا العجز المسجل في السوق الوطنية من منتجات فلاحية وكذا غلاء أسعارها إلى فشل جهود الفلاحين في توفير إنتاج متنوع وكبير خلال أشهر جويلية، أوت وسبتمبر، إلى أزمة في التسيير، التسويق والتعليب فضلا عن عدم وجود سياسة لتخزين فائض الإنتاج الموسمي وإخراجه في فترات الندرة مثلما هو الحال اليوم، مؤكدا أن نجاعة ونجاح الإستثمارات الفلاحية ترهنها الصرامة والجدية الكاملة للدولة في تنظيم القطاع والتحكم فيه بما يضمن وفرة في المنتوج وبأسعار معقولة في متناول المواطنين. وفي سياق ذي صلة قال عليوي بأن مشكل التحويل زاد من حدته الإستثمارات في الصناعات التحويلية التي بقيت على الاوراق ولم ترى النور بعد في الواقع

وبالمقابل انتقد المسؤول الأول في اتحاد الفلاحين تحميل مسؤولية الإستثمار الفلاحي لبنك التنمية الفلاحية لوحده فقط باعتباره غير كاف لتحقيق التنمية المنشودة، موجها دعوته للصناعيين والبنوك الوطنية وكذا البنوك الاجنبية التي تستثمر في الفلاحة ببلدان مجاورة وفي الجزائر لم تسجل اي مشروع في القطاع،  وفيما يتعلق بعقود الإمتياز المجمدة، قال عليوي أنه تم تجميدها نظرا لأن اللجنة المخصصة لذلك لم تدرس الملفات المعنية وظلت حبيسة أدراج مديرية أملاك الدولة. وفي سياق متصل فيما تعلق بتموين الموالين ومربي المواشي بالأعلاف، أكد ذات المسؤول أن الكوطة لم تتغير فهي نفسها مثل السنة الماضية، فعملية التموين تتم عن طريق الفدرالية الوطنية لمربي المواشي.

مريم سلماوي

 

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