أمريكا تمستعدة لمساعدة الجزائر في مجال استغلال الغاز الصخري

عرض السفير الأمريكي في الجزائر جون دي روشر الثلاثاء بوهران مساعدة بلاده للجزائر في مجال استغلال الغاز الصخري.

وفي تصريح للصحافة خلال زيارته لغرفة التجارة والصناعة لوهران, أكد السفير الأمريكي أن بلده تتمتع بخبرة كبيرة في مجال استغلال الغاز الصخري وهو " إنتاج فعلي ومؤمن" مضيفا أن بلده مستعد لتقاسم هذه التجربة.

في هذا الخصوص, صرح الديبلوماسي الامريكي أن "القرار يعود للجزائريين ونحن مستعدون للمساعدة وتقاسم خبرتنا مع المؤسسات الجزائرية التي ترغب في الاستثمار في مجال استغلال الغاز الصخري".

من جهة أخرى وصف السفير الأمريكي الجزائر بـ "السوق الكبيرة التي تزخر بطاقات اقتصادية هائلة" مضيفا أن بلده يسعى لتطوير وتدعيم الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأمريكية في مختلف الميادين. وأردف يقول أن التحدي الراهن يتمثل في تطوير هذه الشراكة.

وقال في هذا الصدد، أنه يفهم الاهتمام الذي توليه المؤسسات الجزائرية للشراكة مع المؤسسات الأمريكية مشيرا إلى أنه "يدعم بقوة هذه المبادرة".

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي, أوضح الدبلوماسي الأمريكي أن الأمر يتعلق بقطاع تعاون مثمر جدا و أن الولايات لأمريكية تتمتع بخبرة واسعة في المجال الفلاحي حول مختلف الجوانب التي "يمكننا تقاسمها مع أصدقائنا الجزائريين".

كما أوضح أن بلده طور خلال السنوات الأخيرة قطاعا فلاحيا يحترم البيئة كثيرا علما أن المنتجين والمستهلكين الأمريكان لديهم وعي وحرص فيما يخص الجوانب البيئية.