تأخر بنحو 6 ساعات لرحلات الجوية الجزائرية باتجاه فرنسا

سجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، امس الثلاثاء، تأخرا في رحلاتها باتجاه فرنسا وصل إلى 6 ساعات، بسبب اضراب نقابات موظفي مصالح مراقبة الملاحة الجوية في فرنسا

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الشركة فإن تراخيص إقلاع طائراتها انطلاقا من الجزائر نحو فرنسا المبرمجة امس الثلاثاء قد تم تأخيرها بشكل أكثر مما كان متوقعا .

و أوضحت الشركة أن آجال منح تراخيص اقلاع الطائرات انتقلت من تأخر بـ 3 ساعات الى 5 و 6 ساعات كاملة.

و أضاف المصدر ذاته أن مواعيد اقلاع طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية في اتجاه باريس و ليون و ليل و ماتز قد سجلت تأخرا بسبب انتظار هذه التراخيص .

و بخصوص الرحلات التي تربط مطارات قسنطينه و وهران و تلمسان باتجاه فرنسا فقد سجلت بدورها تأخيرات لكن بأقل من ساعتين .