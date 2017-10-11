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50 مليار دينار قيمة قروض" أونجــام" منذ 2005

  11 أكتوبر 2017 - 11:20   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
50 مليار دينار قيمة قروض" أونجــام" منذ 2005

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر محمد الهادي عوايجية ، أن قيمة القروض التي منحها جهاز "اونجام" منذ انطلاقته الفعلية في ماي 2005 تفوق 50 مليار دينار وذلك عبر صيغتين للتمويل منها الموجهة لشراء المواد الأولية والتمويل الثلاثي الذي يكون من قبل الوكالة والبنوك والمستفيد والمقدر بـ100 مليون سنتيم، مشيرا الى التوجه نحو مراجعة سقف تمويل هذا الجهاز.

وأكد محمد الهادي عوايجية للاذاعة ، الأربعاء، أنه سيتم تمويل أكثر من 65 ألف شخص خلال السنة الجارية "وسنعمل على تمويل ما يزيد عن 33 ألف ملف في 2018 "، مشيرا إلى أن مدة الاستفادة من هذا التمويل تصل إلى شهرين كأقصى تقدير و21 يوما بالنسبة لشراء المواد الأولية.

وأوضح عوايجية أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تقوم بمرافقة ما يزيد عن 300 ألف مستفيد في إطار الخدمات غير المالية التي تقدمها الوكالة المتمثلة في المرافقة والتكوين على طريقة تسيير المشاريع الصغيرة وكذا المساعدة على تسويق المنتوجات. 

وعن المؤسسات المستفيدة الناشطة ذكر ضيف الأولى أنها تفوق 800 ألف مؤسسة تنشط على المستوى الوطني في 6 قطاعات منها أكثر من 250 ألف مؤسسة سددت القروض التي استفادت منها مشيرا إلى أن مدة تسديد القروض بالنسبة لشراء المواد الأولية تصل إلى 36 شهرا مع إعطاء مدة اعفاء من 6 أشهر إلى 12شهرا حتى نسمح للمستفيد من انتاج كمية تسمح له بالتسويق ،في حين مدة القروض الثلاثية أطول لأن المستفيد لديه 8 سنوات لتسديد القرض البنكي وبعدها يقوم بتسديد القرض الذي تمنحه له "اونجام".

وفي معرض حديثه عن مشاكل المستفيدين من الوكالة  أوضح أن التسويق هو أكبر مشكل ولهذا الغرض وضعنا بوابة الكترونية بصفة مجانية خصصنا فيه جناحا كاملا للتعريف بالمنتوجات والسلع والخدمات التي يقوم بها أصحاب مشاريع "أونجام".

وما تعلق بعدد الملفات الخاصة بالمشاريع اليت فشلت ووجهت إلى صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة أفاد محمد الهادي بأنها قاربت 165 ملف وتخص 3 بنوك نتعامل معهم ، كما أكد على قيامهم بمرافقة واعادة جدولة المستفيدين في حال تأخرهم عن تسديد القروض وإجراء دورات تكوينية لهم في فترة محددة لتعزيز قدراتهم.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة التضامن كانت اطلقت الشبكة الوطنية للمستفيدين من جهاز القرض المصغر حسب الشعب والنشاطات وسترافقها الوكالة  حيث ستكون على شكل تعاونيات مهنية حسب الاختصاصات والهدف منها ابراز انشغالات أصحاب المشاريع وتسويق منتوجاتهم.

من جهة أخرى أكد المدير العام لوكالة "اونجام" أنه خلال الصالون الوطني للقرض المصغر الذي نظم خلال الاسبوع الماضي وعرف حضور 120 عارضا تمكن 10 بالمائة من أصحاب مشاريع "اونجام "من بيع كل منتوجاتهم  خلال اليوم الأول من العرض.

وبخصوص مساهمة الجهاز في  ترقية المرأة الريفية أبرز أن اكثر من 63 بالمائة من المستفيدين من القروض نساء حيث نعمل انجاز اكبر عدد من النشاطات في الوسط الريفي  إلى جانب تخصيص برامج تكوينية مبسطة لفائدة المرأة الريفية .

كما تطرق ضيف الأولى إلى ابرز الاتفاقيات التي تجمع وكالته في قطاع الصيد البحري لتمويل عدة مشاريع لتربية الاسماك في الاحواض  ودعم تربية المائيات بصفة تقليدية ومع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لمرافقتهم ماليا في انجاز مشاريعهم الصغيرة ، كما هناك اتفاقية مع المديرية العامة لإدارة السجون مشيرا إلى انه تم مرافقة  اكثر من 3300 سجين سابق في انجاز مشاريعهم على مستوى المؤسسات العقابية. 

 

 

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