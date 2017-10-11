500 مليار دينار لدعم العجـز الالي لصنـدوق التقاعد

أكد جواد بوركايب المديرالعام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي أن كل فروع الضمان الاجتماعي متوازنة ماليا ، باستثناء فرع التقاعد الذي يعاني صندوقه من عجز ربطه بعدة عوامل منها ارتفاع معدل العمر الذي أدى إلى زيادة نفقات التقاعد .

و لمواجهة هذا العجز قال بوركايب للاذاعة إن الدولة تدخلت لاحداث التوازن المالي للصندوق استثنائيا و دعمته بقيمة 500 مليار دينار ضمن قانون المالية 2018 ، وهو دليل يضيف المتدخل على أن الدولة تبقى الضامن لنظام الحماية الاجتماعية ، مؤكدا أن الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2018 والمتعلق باقتطاع 1 بالمائة من الضرائب المفروضة على عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع في السوق الجزائرية بالهام و الذي من شأنه المساهمة في تغطية عجز صندق التقاعد.