أوبك تتوقع تحسن السوق في 2018

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء زيادة الطلب على نفطها في 2018 وقالت إن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام مشيرة إلى تحسن السوق العالمية العام القادم.

وأكدت أوبك في تقريرها الشهري إن العالم سيحتاج إلى 33.06 مليون برميل يوميا من الخام الذي تنتجه المنظمة العام القادم بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وقالت المنظمة التي تضم 14 عضوا إن إنتاجها النفطي في سبتمبر، بحسب تقديرات مصادر ثانوية، جاء دون توقعات الطلب وإن كانت الإمدادات زادت قليلا.

وأضافت "مع اتجاه السوق إلى موسم الشتاء، تشهد إمدادات الوقود المقطر توازنا على نحو ملحوظ، وهو ما يمثل تغيرا مقارنة مع الفائض في الإمدادات خلال العامين الأخيرين.

أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء يمضون قدما في تخليص سوق النفط من الكميات الفائضة.

وأشارت المنظمة إلى أنها ضخت 32.75 مليون برميل يوميا في سبتمبر بارتفاع حوالي 89 ألف برميل يوميا مقارنة مع شهر أوت.