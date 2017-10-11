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تعافي الأسعار في الأسواق الدولية

البرنت بـ 57 دولارا وأوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2018

  11 أكتوبر 2017 - 20:46   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
البرنت بـ 57 دولارا وأوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2018

ارتفعت أسعار النفط في ظل توقع منظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك  زيادة الطلب على نفطها في 2018، حيث ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.35 دولارا للبرميل، فيما بلغ خام برنت 57.01 دولارا للبرميل.

 

ارتفعت أسعار النفط في السوق الدولية أمس، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أسبوع، في حين تم تداول خام برنت فوق 57 دولارا للبرميل، بعد تعهد السعودية بدعم السوق وتقليص فائض المعروض العالمي، بالتزامن مع توقعات بأن تظهر بيانات أولية في الولايات المتحدة بانخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي.

وصعد الخام الأمريكي إلى مستوي 51.35 دولارا للبرميل من مستوى الافتتاح 50.91 دولارا، وسجل أعلى مستوى 51.37 دولارا الأعلى منذ أكتوبر الجاري وأدنى مستوى 50.8 دولارا، في حين صعد خام برنت إلى مستوي 57.01 دولارا للبرميل من مستوى الافتتاح 56.51 دولارا، مسجلا أعلى مستوى 57.08 دولارا، وأدنى مستوى 56.48 دولارا.

وكان لإعلان وزارة الطاقة السعودية عن تخفيض غير مسبق لحجم الإنتاج قدره 560 ألف برميل يوميا في مخصصات العملاء خلال نوفمبر المقبل، أثر إيجابي على تعافي أسعار النفط في السوق الدولية.

من جانب آخر، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك  زيادة الطلب على نفطها في 2018، قائلة في تقريرها الشهري الصادر أمس إن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام، مشيرة في الوقت ذاته إلى تحسن السوق العالمية العام المقبل.

وحسب ذات التقرير، فإن العالم سيحتاج إلى 33.06 مليون برميل يوميا من الخام الذي تنتجه المنظمة العام المقبل بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، وأشارت المنظمة إلى أنها ضخت 32.75 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بارتفاع قرابة 89 ألف برميل يوميا مقارنة مع شهر أوت. وفي سياق متصل، أفادت المنظمة أن إنتاجها النفطي في سبتمبر جاء دون توقعات الطلب وإن كانت الإمدادات زادت قليلا، حسب تقديرات مصادر ثانوية، موضحة أنه مع اتجاه السوق إلى موسم الشتاء، تشهد إمدادات الوقود المقطر توازنا على نحو ملحوظ، وهو ما يمثل تغيرا مقارنة مع الفائض في الإمدادات خلال العامين الأخيرين، لاسيما أن منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء فيها يمضون قدما لتخليص سوق النفط من الكميات الفائضة.

لطفي العقون

 

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