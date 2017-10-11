مدير الضمان الاجتماعي يكشف عن إجراءات جديدة لإنقاذه

توسيع قاعدة الاشتراكات ودعم صندوق التقاعد بـ 500 مليار دينار في 2018

كشف جواد بوركايب المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تدابير وإجراءات جديدة ضمنها مخطط الحكومة، تخص استهداف الناشطين في القطاع الموازي لتوسيع قاعدة الاشتراكات واستحداث وسائل مبتكرة للمراقبة، سيصل تطبيقها إلى حد الإرغام على التغطية الاجتماعية ودفع الضرائب، في إطار تدارك النقص المسجل في التصريح ومحاربة الاحتيال.

قال بوركايب سنتجه نحو وضع جهاز أكثر فعالية من التدابير التي ضمنها قانون المالية التكميلي 2015 الذي لم يحقق -حسبه- الأهداف المرجوة، من خلال دمج القطاع غير الموازي وحث الأشخاص الذي ينشطون فيه على الانضمام طواعية إلى الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الاجتماعية لصالحهم ولصالح أفراد عائلاتهم من ذوي الحقوق، مع توفير المرافقة والدعم اللازمين، كما سيتم فتح الاشتراك الطوعي للتقاعد خلال فترة انتقالية تدوم 3 سنوات .

واقترح المتحدث في هذا السياق الحلول الممكنة لزيادة حجم الاشتراكات، وقال إن الرفع من فرص العمل عامل هام لاسيما في الاقتصاد الرقمي الذي يتطلب التأطير القانوني لفتح باب الضمان الاجتماعي. ولدى تطرقه للصندوق الاحتياطي للتقاعد الممول أساسا من 3 بالمائة من الجباية البترولية، قال بوركايب إن قيمته المالية تقدر بـ 429 مليار دينار، في انتظار دخول 66 مليار دينار عام 2018، وارتقاب صب 88 مليار دينار في هذا الصندوق ضمن ما هو مسطر في مشروع قانون المالية 2018، حتى يكون للأجيال المقبلة نصيب من الجباية البترولية لتمويل التقاعد.

أكد جواد بوركايب المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن كل فروع الضمان الاجتماعي متوازنة ماليا، باستثناء فرع التقاعد الذي يعاني صندوقه من عجز ربطه بعدة عوامل منها ارتفاع معدل العمر الذي أدى إلى زيادة نفقات التقاعد.

ولمواجهة هذا العجز، قال بوركايب في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن الدولة تدخلت لأحداث التوازن المالي للصندوق استثنائيا ودعمته بقيمة 500 مليار دينار ضمن قانون المالية 2018. وهو دليل -يضيف المتدخل- على أن الدولة تبقى الضامن لنظام الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2018 المتعلق باقتطاع 1 بالمائة من الضرائب المفروضة على عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع في السوق الجزائرية مهم جدا وأن من شأنه المساهمة في تغطية عجز صندق التقاعد.

وأوضح ضيف الثالثة أن الهدف المسطر خلال السنوات المقبلة هو استقطاب 3 ملايين مشترك جديد، مشيرا إلى وجود أكثر من 6 ملايين موظف مشترك مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأزيد من 12 مليون و500 ألف مؤمن اجتماعيا بمن فيهم غير العاملين، وأكثر من 37 مليون مستفيد من التغطية الاجتماعية وهم أفراد عائلات المؤمن لهم اجتماعيا.