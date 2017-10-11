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بوعزقي يغري المستثمرين بالولايات الداخلية

الصالونات والمعارض سمحت بإبرام 120 اتفاقية شراكة مع الأجانب

  11 أكتوبر 2017 - 21:06   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الصالونات والمعارض سمحت بإبرام 120 اتفاقية شراكة مع الأجانب

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي الجزائريين بانخفاض أسعار الخضر والفواكه الأسبوعين المقبلين، مرجعا التهاب أسعارها والطماطم بصفة خاصة على الأشهر الثلاثة الماضية التي عرفت ذروة وفائضا في الإنتاج، داعيا المتعاملين الإقتصاديين إلى الإستثمار في الولايات الداخلية مؤكدا بتوفير تسهيلات في منح العقار الفلاحي.

 

أشار الوزير خلال زيارته للصالون الدولي للعتاد الفلاحي وتربية المواشي والصناعات الفلاحية أمس، إلى أن الإرتفاع  ظرفي  وطبيعي نتيجة ضعف المنتوج في هذه الفترة من كل سنة، ملفتا إلى أن مختلف المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه سجلت فائضا في الإنتاج السنة الجارية ومع عدم توفر قاعدة هامة من التخزين والتبريد والتعليب وكذا التحويل الأمر الذي ساهم في تكرار مشكل الندرة في السوق وارتفاع الأسعار.  وأضاف الوزير مثمنا تطور مستوى الإنتاج الوطني الحالي كما ونوعا بقوله  القطاع وصل لمستوى إنتاج وطني جيد يغطي أزيد من 80 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية ، الأمر الذي يفتح للمستثمرين آفاق جديدة نحو تحسين المنتوج أكثر وتصديره نحو السوق الأجنبية.

في هذا الشأن -ومن خلال زيارته لأجنحة المعرض- شدد بوعزقي مخاطبا المستثمرين في شعبة اللحوم، على ضرورة إنتاج وتصنيع عتاد وآلات الذبح في السوق الوطنية بدل استيرادها من الخارج وتركيبها بالجزائر، بهدف إعطاء قيمة مضافة وتقليص فاتورة الواردات التي تستنزف من الخزينة العمومية أموالا طائلة، وأكد الوزير ذاته في الوقت ذاته على ان الحكومة توفر تسهيلات في الحصول على العقار الفلاحي بالمناطق الداخلية على غرار الجلفة وغيرها من الولايات كأحد التحفيزات لتوجه المتعاملين الإقتصاديين للإستثمار بمثل هذه المناطق. وأشاد الوزير من جهة أخرى بمثل هذا النوع من الصالونات الدولية التي تسمح بولوج الأجانب السوق الوطنية عبر شراكات ثنائية والدليل مشاركة أزيد من 300 عارض أجنبي بـ سيبسا ، مستدلا بقوله  تم إبرام 120 اتفاقية تعاون وشراكة بين مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين مليين وأجانب من خلال الصناعات الغذائية والفلاحية . وثمن بوعزقي في ذات الصدد بالمستوى الذي يسجله مجمع  بالي  في ترقية المنتوج الوطني وإنتاج البيض المندمج بصفة خاصة من خلال اقتحام السوق الإفريقية على غرار نيجيريا والسوق الخليجية في انتظار الشروع في التصدير نحو أوربا، حيث دعا المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين في مختلف الشعب إلى الإقتداء بمجمع  بالي  كمثال للتحدي والنجاح في السوق الوطنية واقتحام السوق الدولية بمنتج ذات جودة ومواصفات عالمية. وعن مشكل أراضي العروش، رد الوزير في استفسار لأحد المستثمرين قائلا  الملفات درست من الناحية التقنية والمشكل سيتم حله والوزارة تدرس ملفات الأراضي الفلاحية وتحويلها عقود الإنتفاع على عقود الإمتياز .

مريم سلماوي

 

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