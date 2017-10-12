تراجع اسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس متأثرة بزيادة مخزونات الوقود الأمريكية على الرغم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج وإعادة التوازن إلى السوق.

جرى صباح اليوم تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة مقابل 50.98 دولار للبرميل بانخفاض 32 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمائة.وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 56.58 دولار للبرميل بانخفاض 36 سنتا أو 0.6 بالمائة. وساعد الاتفاق الذي تقوده أوبك في رفع أسعار النفط من نطاق 30 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل في نهاية عام 2016 ومطلع عام 2017. لكن التجار قالوا إن الإمدادات ظلت وفيرة على الرغم من تخفيضات الإنتاج ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى زيادة الإنتاج الأمريكي.وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.1 مليون برميل إلى 468.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.