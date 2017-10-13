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خبراء يدعون لاعتماد قانون محروقات يستقطب الاستثمارات الأجنبية

  13 أكتوبر 2017 - 10:50   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
خبراء يدعون لاعتماد قانون محروقات يستقطب الاستثمارات الأجنبية

رحب الخبير في شؤون الطاقة مهماه بوزيان بتوجه الحكومة نحو مراجعة قانون المحروقات مؤكدا أنه "ضروي لأنه يأتي استجابة للتغيرات العميقة الحاصلة بالساحة الطاقوية العالمية"، لكن شريطة أن يكون ّ"تشريعا واضحا ومحددا ومستديما يمنح الجاذبية للشركات الأجنبية ويضمن تقاسم المخاطر والأرباح على السواء"

وقال مهماه بوزيان، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، هذا الخميس، إن توجه الحكومة لمراجعة قانون المحروقات لسنة 2006 يأتي "استجابة لتغييرات جوهرية وعميقة على المستوى العالمي التي كان من أبرز أثارها الأزمة النفطية العالمية  وتغير في المواقع والمراكز بحيث لم يعد الخام الفاعل الأساسي في المنظومة الطاقوية إنما الصناعات البتروكيماوية وبروز تكنولوجيات جديدة"

واشار في الصدد إلى عوامل أخرى دخلت ساحة المتغيرات تمثل تحديا كبيرا على غرار تحدي السيارات الكهربائية التي شرع العمل بها في الصين التي بيعت فيها خلال السنة الماضية 38 مليون سيارة، وفي آفاق 2025 سيستبدل هذا البلد العملاق 40 بالمائة من حظيرته للسيارات بأخرى كهربائية

 

 

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