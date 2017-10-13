بعد نجاحها في تمرير التمويل غير التقليدي

الدولة تشرع في تطهير ديونها لدى المتعاملين الاقتصاديين

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، الوزراء والولاة، بتطهير ديون الدولة وفروعها لدى المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، الذين كانوا يقدمون خدمات للدولة ولم يتلقوا مستحقاتهم بسبب الأزمة المالية.

قدم أويحيى في المراسلة التي وجهها إلى أعضاء الحكومة والولاة بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، وهي الفترة التي كان يناقش فيها مخطط عمل حكومته مع أعضاء غرفتي البرلمان، شروحات توضح الأسباب التي جعلت ديون المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص تتراكم لدى مصالح الدولة، وجعل هذه الأخيرة «عاجزة» عن الضغط على المكلفين بإنجاز المشاريع، لا سيما من الخواص، من أجل تسليمها بعدما تجاوزت الآجال القانونية لإنجازها، وهو ما استند إليه رجل الأعمال صاحب مجمع «إي.تي.أر.أش.بي»، علي حداد، في رده على الإعذارات التي أرسلتها إليه الحكومة شهر جويلية الماضي، بسبب تأخر تسليم المشاريع. وقال الوزير الأول إن الصعوبات المالية الشديدة التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قد أفضت إلى حالات عدم دفع مستحقات الخدمات المقدمة للدولة وفروعها في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بالإنجازات أو ما تعلق بالطلبيات العمومية للسلع والخدمات، ووصف أويحيى هذه الوضعية بـ»القريبة من حال القوة القاهرة»، وأمر الوزراء والولاة بالعمل على تطهيرها في أقرب الآجال. وأمر أويحيى هياكل الدولة ومختلف فروعها بالقيام بتحضير المعطيات التي ينبغي أن تسمح في أسرع وقت ممكن بتطهير الديون المتراكمة غير المدفوعة. وكلف الوزراء، كل في قطاعه، بالقيام بإحصاء مفصل للديون غير المدفوعة الخاصة بالمؤسسات العمومية الإدارية وكذا الوكالات الوطنية الموضوعة تحت وصاية كل قطاع. ويكون أويحيى قد استلم نسخة عن المعطيات الخاصة بعملية إحصاء الديون، التي أعدها كل من الوزراء والولاة، قبل نهاية شهر سبتمبر، والتي تسلمها أيضا وزير المالية، وفقا لما تنص عليه المراسلة التي بحوزتنا. وطلب الوزير الأول من الولاة، القيام بإحصاء الديون غير المدفوعة بعنوان تنفيذ البرنامج اللامركزي والبرامج البلدية للتنمية، تحت سلطة وزير الداخلية، إلى جانب موافاة إدارة وزارة المالية بالمعطيات المطلوبة، مع توجيه نسخة منها إلى ديوان الوزير الأول. وكان أويحيى، قد أكد أمام أعضاء مجلس الأمة، قبل نحو أسبوعين، أن الحكومة هي التي قررت تمديد مهلة إنجاز المشاريع أمام الخواص، لأنها لم تكن تمتلك الأموال لدفع مستحقاتهم التي لا تملك الأرقام الدقيقة عنها، موضحا أن هذه المستحقات ستدفع مباشرة بعد قبول البرلمان آلية «طبع النقود»، وقدم رقما قريبا من 400 مليار دينار.

حكيمة ذهبي