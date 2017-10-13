الدولة تشرع في تطهير ديونها لدى المتعاملين الاقتصاديين

شريط الاخبار
إسقاط 50 مناضلا سابقا في الفيس المحل من الترشح في قوائم تحالف إسلامي الفاف تتخلص من العاهة ألكاراز وتعيّن بلماضي توسيع قاعدة الاشتراكات ودعم صندوق التقاعد بـ 500 مليار دينار في 2018 البرنت بـ 57 دولارا وأوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2018 الصالونات والمعارض سمحت بإبرام 120 اتفاقية شراكة مع الأجانب حمس تعلن عن تشكيل هيئة لمتابعة الخروقات ضد مترشحيها رسائل الحكومة إلى سكان الجنوب في شهر أكتوبر عامان حبسا نافذا وغرامة بـ200 ألف دج في حق مفجر قضية ممتلكات الحركى بوهران إقصاء 10 أميار من قوائم الترشيحات بسبب الفساد زوخ يؤكد تشجيع الفاعلين في مجال تربية المائيات تعيين مدير الصحة لتيزي وزو على رأس القطاع بوهران نصف مليون معتمر جزائري يسيلون لعاب وكالات الأسفار تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين أطباء يوجهون المرضى نحو عيادات خاصة لجني الأرباح! الكشف عن قوائم الأفلان للانتخابات بعد أسبوع الفاو تضع مقاييس الجودة العالمية على زيت الزيتون المحلي بتيزي وزو جمعية التجار والحرفيين تقدم اقتراحات حول قانون المالية 2018 تحديد هويات إرهابيّي بجاية يؤكد أقدميتهم وفشل التنظيمات في التجنيد البوليزاريو تشكك في نجاح مهمة كوهلر بالمنطقة بقايا الإرهاب في الجزائر تواجه شحّ التموين بالسلاح بوتفليقة سينظر في إمكانية العفو عن الموقوفين في أحداث غرداية المهاريست لمنع تسلل دواعش ليبيا إلى الجزائر قايد صالح يأمر الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية بالحيطة والحذر إنهاء مهام 10 مدراء ولائيين وتحويل 06 آخرين وترقية 14 إطارا لوبيات مصانع التركيب تضغط على الحكومة لمنع تحرير سوق السيارات إعادة النظر في قانون الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية حتيمة التماس 5 سنوات حبسا لمنتحل صفة نجل الجنرال العربي بلخير أطراف تطبخ في الخفاء لإزاحة زطشي وتسليم المهام لولد زميرلي! سوريا تقصى من التأهل إلى المونديال وتغادر بشرف كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج!
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. الدولة تشرع في تطهير ديونها لدى المتعاملين الاقتصاديين

بعد نجاحها في تمرير التمويل غير التقليدي

الدولة تشرع في تطهير ديونها لدى المتعاملين الاقتصاديين

  13 أكتوبر 2017 - 22:01   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الدولة تشرع في تطهير ديونها لدى المتعاملين الاقتصاديين

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، الوزراء والولاة، بتطهير ديون الدولة وفروعها لدى المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، الذين كانوا يقدمون خدمات للدولة ولم يتلقوا مستحقاتهم بسبب الأزمة المالية. 

قدم أويحيى في المراسلة التي وجهها إلى أعضاء الحكومة والولاة بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، وهي الفترة التي كان يناقش فيها مخطط عمل حكومته مع أعضاء غرفتي البرلمان، شروحات توضح الأسباب التي جعلت ديون المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص تتراكم لدى مصالح الدولة، وجعل هذه الأخيرة «عاجزة» عن الضغط على المكلفين بإنجاز المشاريع، لا سيما من الخواص، من أجل تسليمها بعدما تجاوزت الآجال القانونية لإنجازها، وهو ما استند إليه رجل الأعمال صاحب مجمع «إي.تي.أر.أش.بي»، علي حداد، في رده على الإعذارات التي أرسلتها إليه الحكومة شهر جويلية الماضي، بسبب تأخر تسليم المشاريع. وقال الوزير الأول إن الصعوبات المالية الشديدة التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قد أفضت إلى حالات عدم دفع مستحقات الخدمات المقدمة للدولة وفروعها في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بالإنجازات أو ما تعلق بالطلبيات العمومية للسلع والخدمات، ووصف أويحيى هذه الوضعية بـ»القريبة من حال القوة القاهرة»، وأمر الوزراء والولاة بالعمل على تطهيرها في أقرب الآجال. وأمر أويحيى هياكل الدولة ومختلف فروعها بالقيام بتحضير المعطيات التي ينبغي أن تسمح في أسرع وقت ممكن بتطهير الديون المتراكمة غير المدفوعة. وكلف الوزراء، كل في قطاعه، بالقيام بإحصاء مفصل للديون غير المدفوعة الخاصة بالمؤسسات العمومية الإدارية وكذا الوكالات الوطنية الموضوعة تحت وصاية كل قطاع. ويكون أويحيى قد استلم نسخة عن المعطيات الخاصة بعملية إحصاء الديون، التي أعدها كل من الوزراء والولاة، قبل نهاية شهر سبتمبر، والتي تسلمها أيضا وزير المالية، وفقا لما تنص عليه المراسلة التي بحوزتنا. وطلب الوزير الأول من الولاة، القيام بإحصاء الديون غير المدفوعة بعنوان تنفيذ البرنامج اللامركزي والبرامج البلدية للتنمية، تحت سلطة وزير الداخلية، إلى جانب موافاة إدارة وزارة المالية بالمعطيات المطلوبة، مع توجيه نسخة منها إلى ديوان الوزير الأول. وكان أويحيى، قد أكد أمام أعضاء مجلس الأمة، قبل نحو أسبوعين، أن الحكومة هي التي قررت تمديد مهلة إنجاز المشاريع أمام الخواص، لأنها لم تكن تمتلك الأموال لدفع مستحقاتهم التي لا تملك الأرقام الدقيقة عنها، موضحا أن هذه المستحقات ستدفع مباشرة بعد قبول البرلمان آلية «طبع النقود»، وقدم رقما قريبا من 400 مليار دينار. 

حكيمة ذهبي 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات