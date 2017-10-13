ستوفر للجزائر نحو 3500 ساعة من الطاقة الشمية سنويا

نحو تطوير الشراكة مع ألمانيا في تسير النفايات والتنويع البيولوجي

تسعى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، إلى تطوير الشراكة مع نظيرتها الألمانية في مجال البيئة، من خلال التنويع البيولوجي وتسيير النفايات، بما فيها تحصيل الجباية وتكوين الإطارات، من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي تنشط في عدة دول وأثبتت فعاليتها من خلال المشاريع التي قامت بها.

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة خلال استقبال سفير ألمانيا ميكائيل زينري بمقر الوزارة، أهمية تطوير الشراكة بين البلدين في مجال البيئة والطاقات المتجددة، كما كشفت الوزيرة عن فحوى لقائها مع السفير الألماني، حيث تمحور حول «مناقشة سبل تطويرهذه الشراكة إلى مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الجزائر تزخر بـ 3500 ساعة من الطاقة الشمسية سنويا، والتي ستصب في خدمة اقتصاد البلاد لتطويره، وإخراجه من الوضعية التي يمر بها، نتيجة عدم تنويع مصادر المداخيل. من جهته، عرض سفير ألمانيا خلال هذا اللقاء المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين البلدين في القطاع البيئي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، معربا في ذات السياق عن استعداد ألمانيا للتعاون أكثر مع الجزائر في مختلف المشاريع البيئية مستقبلا، نظرا للمؤهلات التي تمتلكها. وللإشارة فقد كشفت الوزيرة خلال افتتاح الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات «ريفاد» الذي جرت فعالياته بقصر المعارض الأسبوع الماضي، عن وجود نحو 16 مؤسسة تنشط في مجال جمع واستغلال الزيوت المستعملة على المستوى الوطني، وهي قليلة جدا مقارنة بتلك التي يحتاجها القطاع، ونحو 10 فقط تنشط في مجال استرجاع وتثمين العجلات المستعملة، في حين يبقى هذا القطاع غير متطور، حيث يجب إعطاء دفع قوي له، وأضافت الوزيرة أن بإمكان عملية رسكلة النفايات توفير ما يقارب 7000 منصب عمل سنويا ويدر على الخزينة العمومية نحو 38 مليار دينار.

نادية حدار