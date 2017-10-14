الخبير في الشؤون الطاقوية عبد الرحمان مبتول لـ«المحور اليومي»:

عدم امتلاك تكنولوجيا الغاز الصخري سيكلف 15 مليار دولار لاستغلال بئر واحد

يبدو أن توجه الحكومة نحو تعديل قانون المحروقات واستغلال الغاز الصخري كضرورة، سيكلف الخزينة العمومية تكاليف باهظة لاستغلاله، حيث يكلف البئر الواحد فقط قيمة 15 مليار دولار بسبب عدم تحكم الجزائر في تكنولوجيا هذه الطاقة غير التقليدية، مما يؤخر فعاليتها ومساهمتها في التخفيف من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حاليا إلى غاية 2025.

اعتبر الخبير الدولي في الشؤون الطاقوية عبد الرحمان مبتول في تصريح خص به «المحور اليومي» أمس، قرار الحكومة الجديد المتعلق بتعديل قانون المحروقات، خطوة «إيجابية وضرورية» للاقتصاد الوطني حاليا، مشيرا إلى أن المراجعة الفعلية للقانون من شأنها إحداث تغيير إيجابي على الاقتصاد الوطني. أشار محدثنا إلى ضرورة تعديل مادة الجباية في عقود استغلال النفط ضمن قانون المحروقات لسنة 2013 بما يتماشى مع التغيرات التي تشهدها السوق النفطية الدولية وانهيار الأسعار وتذبذبها بين 50 و55 دولارا، موضحا بقوله «محتوى المادة المحدد لشروط الاستغلال والنشاط م ع الشركات الأجنبية كان يستند إلى سعر 100 دولار للبرميل وقتها، مما يوضح ضرورة تجاوز سعر البرميل 30 دولارا، الأمر الذي يُلزم الشركات الأجنبية بدفع ضريبة تتراوح بين 5 و50 بالمائة، ومن غير المعقول فرض شروط من مثل هذا النوع».

«التنقيب عن الغاز الصخري واستغلاله يتطلبان تكاليف باهظة»

وفيما يتعلق بقضية استغلال الغاز الصخري، شدد مبتول في ذات السياق على أن إعادة الحكومة لقضية استغلال الغازي الصخري من جديد كحل للأزمة الاقتصادية الحالية «مُجدٍ»، إلا أن نتائجه لن تُثمر وكذا نجاعته وفعاليته الطاقوية لترقية مداخيل الجزائر من صادرات النفط والغاز الصخريين إلا في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 بالنظر إلى التكاليف الباهظة للتنقيب عنه واستغلاله.

واستدل مبتول في ذات الصدد بأن الجزائر لا تتحكم في التكنولوجيا المتطورة لاستغلال الغاز، فاستغلال بئر واحد فقط سيكلف الحكومة 15 مليار دولار أي 1500 مليار دج في الوقت الذي يكلف ذلك ما بين 5 إلى 7 دولارات في أمريكا، الأمر الذي سيؤخر أداء هذا المجال على الاقتصاد الوطني على المدى القصير. وبالموازاة مع ذلك، دعا الخبير ذاته الدولة إلى ضرورة التحاور مع الخبراء المختصين والمجتمع المدني لتوضيح الأمور بكل ما يتعلق باستغلال الغاز الصخري وكذا طمأنته بشأن السير في هذا التوجه الذي فرضته الظروف المالية الصعبة للبلاد والتوقعات المستقبلية حول نسبة الإنتاج وحجم الطلب المحلي.

«الاستهلاك الداخلي للنفط آفاق 2030 سيتجاوز حجم الصادرات»

وأشار محدثنا في ذات الصدد إلى أنه خلال شهر جانفي من سنة 2015 قدم للحكومة ملفا كاملا حول كيفية استغلال هذا المصدر غير التقليدي من الطاقة والموضح لتقنيات جديدة ستسمح باستغلاله دون إحداث أضرار بيئية، مضيفا أنه أشرف على التحضير للملف الذي شارك فيه خبراء يتمتعون بعقود من الخبرة في ميدان الطاقة ومهندسون واقتصاديون، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجمع سوناطراك ما زال في مرحلة الاستكشاف والتنقيب عن غاز الـ»شيست». وأكد ذات الخبير أن بداية استغلاله «حتمية» لابد منها في الوقت الحالي، بالنظر إلى توقعات تفيد بأن تزايد الطلب الداخلي على النفط سيبلغ ذروته آفاق 2030 والذي سيغطي الطلب المحلي فقط عليه، حيث سيفوق حجم الاستهلاك الداخلي كمية الصادرات، مما يتطلب وجود مصادر طاقوية أخرى، بالنظر للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذا تآكل احتياطي الصرف الأجنبي من 194 مليار دولار ليهوي نهاية 2017 إلى 97 مليار دولار، متوقعا تراجع عائدات سوناطراك من صادرات المحروقات إلى 28 مليار دولار مع نهاية 2017 مقابل فاتورة استيراد تتراوح بين 55 و60 مليار دولار مما تعد عاملا مهما يُلزم الدولة بالشروع في استغلال الغاز الصخري.

مريم سلماوي