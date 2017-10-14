سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي

إنتاج الحبوب في الجزائر بلغ 3.5 مليون طن في 2017

بلغ إنتاج الحبوب موسم 2017 في الجزائر 3.5 مليون طن، مرتفعا بشكل طفيف من 3.4 مليون طن العام الماضي

قال المسؤول دون أن يقدم أرقاما إن المحصول الذي تم حصاده سيبقي الواردات في 2018 دون تغيير تقريبا مقارنة مع العام الحالي. واستوردت الجزائر البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة 13.32 مليون طن من الحبوب في 2016. وقال المسؤول إن إنتاج القمح الصلب يبلغ مليوني طن، في حين يصل إنتاج الشعير إلى نحو مليون طن في 2017. وحسب ذات المسؤول فإن القمح الصلب يمثل 57 في المائة من إجمالي الإنتاج هذا العام. وتستورد الجزائر معظم حاجاتها من القمح اللين من فرنسا التي تعد المورد الرئيس له، وتعد الجزائر أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم وتحاول زيادة الإنتاج المحلي وخفض المشتريات من الخارج، في مسعى لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن هبوط حاد في إيرادات الطاقة وهي المصدر الرئيس لميزانية الدولة. وأرجع ذات المسؤول في حديثه لوكالة رويترز ضعف الإنتاج إلى أحوال جوية سيئة استمرت سنتين على الأقل، وقال: الجفاف ضرب بشدة الولايات الشرقية، حيث نحصل في العادة على أفضل إنتاج. ويُقدر إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب عند 3.5 مليون هكتار، لكن الحكومة تعتزم زيادتها إلى أكثر من أربعة ملايين هكتار. وفي مسعى لمواجهة الجفاف، أعلنت الحكومة عن خطط لزيادة المساحات المرويّة إلى مليوني هكتار بحلول 2019 من 1.2 مليون هكتار في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع حصة المساحات المروية المزروعة بالحبوب إلى 600 ألف هكتار من 60 ألف هكتار حاليا. كما تعهدت الحكومة بحوافز للمزارعين بما في ذلك تقديم قروض وتوفير البذور والأسمدة بأسعار منخفضة، بهدف حصد 6.9 مليون طن من القمح والشعير بحلول 2019. والخطوات التي تُتخذ في قطاع الزراعة هي جزء من الجهود لتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، بعد أن أضر تراجع أسعار النفط العالمية بميزانية الدولة في الوقت الذي تستورد فيه الجزائر معظم احتياجاتها من السلع.

ياسمين بوعلي