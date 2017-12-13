مبلغ الاستثمار يقدر بـ 20 مليون أورو

مصنع لإنتاج دواء مضاد للسرطان يدخل حيز النشاط خلال 2021

ستدخل مؤسسة جزائرية-فرنسية فارما الجزائر -التي ستكون متخصصة في إنتاج دواء مضاد للسرطان- مرحلة الإنتاج خلال سنة 2021، حسبما أعلنت عنه بالجزائر العاصمة الأطراف المعنية بهذا المشروع.

تم التوقيع على عقد إنشاء هذه المؤسسة المختلطة الخميس الفارط بباريس ، بين مؤسسة الاستثمار الجزائرية إيزلي هولدينغ والمجمع الفرنسي إيبسن ، على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيي ونظيره الفرنسي إيدوارد فيليب.

وسينتج المصنع دواء ديكابيبتيل (تريبتوريلين) 75ر3 ملغ و25ر11 ملغ لتلبية الطلب المحلي على هذا الدواء، حسبما كشف عنه المدير العام لهذه المؤسسة المختلطة عدلان سوداني، خلال ندوة صحافية خصصت لعرض هذا المشروع. وستصنع هذه الوحدة الصناعية، التي من المرتقب أن يوضع حجر أساسها في 2018، هذا الدواء تحت شكل رابطة بيبتيدية (تجمع العديد من الأحمضة الأمينية) ذات الفعالية الممددة. وفيما يخص مبلغ الاستثمار فيقدر بـ 20 مليون أورو، أما رأسمال هذه المؤسسة فحدد بـ 3ر1 مليار دينار، تستحوذ إيزلي هولدينغ على 51 بالمائة منه مقابل 49 بالمائة لمجمع إيبسن ، أي طبقا للقاعدة المحددة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر.

ومن المرتقب أن تستحدث هذه المؤسسة ما يزيد عن 150 منصب شغل مباشر وتؤدي إلى تقليص فاتورة استيراد هذا الدواء بمقدار 10 مليون أورو سنويا. و في رده على سؤال للصحافة حول مكان إقامة هذا المشروع، فقال المدير العام للمؤسسة إنه لم يتم بعد الفصل في هذه المسألة، معبرا عن رغبته في أن ينجز في حظيرة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة. أما فيما يخص سعر بيع هذا المنتج، فأوضح سوداني أنه سيكون نفسه سعر الدواء المستورد الذي يتم تعويضه حاليا. من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الصحة العائلية في شركة إيبسن، بونوا إينيوني، أن هذه المجموعة تدرس أيضا إمكانية تصدير الدواء المصنع محليا نحو إفريقيا جنوب الصحراء، لكنه تحفظ على الكشف عن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الجديد.

وأشار منظمو هذه الندوة إلى أنه وبغض النظر عن هذا الاستثمار فإن إيبسن تجري حاليا مفاوضات مع مناولين محليين يملكون طاقات إنتاجية ويستجيبون للمعايير الدولية، بغرض إنتاج مواد صيدلانية أخرى في المستقبل القريب. يذكر أن دواء ديكابيبتيل هو تركيبة للحقن، تستخدم أساسا في علاج سرطان البروستاتا في حالاته المتقدمة محليا أو واسعة الانتشار في الجسم.

يمثل سرطان البروستاتا السبب الرئيس الثاني للوفيات بالسرطان لدى الرجال في معظم الدول المتقدمة والسبب الثالث في الجزائر، مع تسجيل زيادة مستمرة في معدل الإصابة.

يستخدم دواء ديكابيبتيل تريبتوريلين فئتي 3,75 ملغ و 11,25 ملغ في علاج سرطان البروستاتا وداء بطانة الرحم المبكر والأورام الليفية الرحمية والعقم الأنثوي. وتعتبر إيسلي هولدينغ شركة جزائرية مستحوذة من طرف رؤوس أموال خاصة تنشط في مجال الشراكات الصناعية في عدة مجالات من بينها الطاقة والصناعات الغذائية وكذا الصناعات الصيدلانية بعد التوقيع على هذا الاتفاق. أما إيبسن فهو مجمع يسوق حاليا أكثر من 20 صنفا دوائيا في أكثر من 115 بلد، وتشمل مجالات خبرته على وجه الخصوص علم السرطان وعلوم الأعصاب والغدد الصماء.

ياسمين . ب