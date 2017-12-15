تزامناً واحتفالات نهاية رأس السنة

أسعار «الأورو» تلتهب وتقترب من عتبة الـ 21 ألف دينار

قفزت أسعار العملات الأجنبية «الأورو» و»الدولار» في الأسواق الموازية الى مستويات قياسية أسبوعين فقط عن نهاية السنة الجارية، حيث اقتربت الورقة الواحدة من قيمة 100 أورو من عتبة الـ 21 ألف دينار في حين وصلت قيمة الورقة الخضراء «الدولار» 17 ألف و450 دينار جزائري.

تسجل البورصة المالية الموزاية قبل أسبوعين فقط من نهاية السنة الجارية 2017 ارتفاعا كبيرا في قيمة العملات الأجنبية على غرار «الأورو» و»الدولار»، لتعرف بذلك العملة الوطنية «الدينار» انهيار كبيرا في أكبر سوق موازية للعملة في الجزائر «السكوار»، وحسبما اطلعت عليه «المحور اليومي» خلال الجولة التي قامت بها على مستوى هذا السوق، فقد بلغت ورقة 100 أورو حدود 20 ألف و800 دينار جزائري فيما قدرت ذات الورقة من العملة الامريكية «الدولار» بـ 17 ألف و450 دينار جزائري، ونفس الأمر عرفته العملة البريطانية «البوند» التي قفزت من 22 ألف و900 دينار إلى 23 ألف و400 أمس، علما أن هذه الأخيرة تشهد بدورها نوعا من الندرة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعها أكثر خلال الساعات القادمة. وعن أسباب هذا الارتفاع الجنوني لأسعار العملة في السوق السوداء، أرجع تجار العملة الناشطين في سوق «السكوار»، هذا الغلاء إلى الطلب المتزايد على العملة من طرف التجار والمستوردين، بالإضافة إلى الاقبال الكبير على هذه العملات من طرف الجزائيين الراغبين في قضاء عطلة نهاية السنة في الخارج، خاصة أن هذه الأخيرة لم تعد تفصلنا عنها سوى 15 يوما، مع احتمال ارتفاعها أكثر خلال الساعات القادمة بسبب الندرة المفاجأة التي عرفتها السوق في هذه الأيام، علما أن الفترة القادمة يتوقع أن تشهد تدفق آلاف الجزائريين على فرنسا وإسبانيا وتركيا وتونس والمغرب ودول أخرى لقضاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وهو الحدث الذي يكثر فيه الطلب على العملات الأجنبية، ليضاف إليها إقدام بعض المواطنين على ادخار أموالهم بالعملة الصعبة، جراء استمرار تهاوي قيمة الدينار الذي فقد الكثير من قيمته، خلال الأشهر القليلة الماضية، الامر الذي أحدث ندرة كبيرة في العملات بذات السوق، لتساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. ومن المنتظر أن تتأثر أسعار مختلف المواد المستوردة من الخارج في الأسابيع المقبلة، نتيجة ارتفاع قيمة العملات، كون أن غالبية التجار والمستوردين يعتمدون في معاملاتهم التجارية على الأورو والدولار، لتضاف إليها الزيادات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2018، لتكون بذلك القدرة الشرائية للمواطن الجزائري معرضة إلى الانهيار أكثر مع مطلع السنة المقبلة. من جهة أخرى، سجلت العملة الصعبة «الأورو» تراجعا في آخر تداول أمس، بنسبة 0.26 بالمئة، لتستقر عند 1 أورو مقابل 135.89 دينار، وهو الصرف الرسمي الذي يعلن عنه بنك الجزائر، بالمقابل سجل الدولار ارتفاعا بنسبة 0.11 بالمئة، ليستقر عند 115.49 دينار جزائري.