بسبب استمرار تخفيضات الإنتاج وتوقف خط أنابيب ببحر الشمال

أسعار النفط ترتفع وتُلامس 63.46 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، مدعومة بتوقف خط الأنابيب فورتيس في بحر الشمال واستمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك، لكن زيادة إنتاج الولايات المتحدة واصلت كبح الأسواق. ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا، بما يعادل 0.3% عن التسوية السابقة لتسجل 57.21 دولارا للبرميل، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 63.46 دولارا للبرميل، مرتفعة 15 سنتا أو 0.2% عن الإغلاق السابق. وقال متعاملون إن توقف خط الأنابيب فورتيس الذي ينقل نفط بحر الشمال إلى بريطانيا هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز «إينيوس الشركة المشغلة لخط الأنابيب فورتيس أعلنت حالة القوة القاهرة في تسليمات الخام، إثر اكتشاف تسربات في الخط يوم الثلاثاء، مما ينبئ بأن أعمال الإصلاح قد تستغرق عدة أسابيع.» ويتركز تأثير غلق خط الأنابيب على منطقة بحر الشمال، لكنه مهم عالميا لأن إمداداته من الخام جزء من المعروض، الذي يتحدد على أساسه سعر برنت القياسي. وقال جيفريز «إذا استمر التوقف لعدة أسابيع فسيدفع سعر برنت للارتفاع.» من ناحية أخرى قال المتعاملون إن الأسواق تتلقى دعما إضافيا من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لكبح الإنتاج من أجل رفع الأسعار.

م.ن