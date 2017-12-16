تصدير الحديد والصلب ومواد البناء إلى دول افريقية وعربية

سيتم تصدير في الأيام القليلة القادمة شحنات من الحديد والصلب ومنتوجات أخرى متعلقة بمواد البناء انطلاقا من ميناء أرزيو (وهران) باتجاه دول افريقية وعربية حسبما علم لدى ذات المؤسسة المينائية

وتشمل عملية التصدير مصفحات الجبس المنتج من طرف مركب "كنوف" المتواجد بمنطقة حسيان لطوال والحديد المخصص للبناء المنتج من مركب "توسيالي الجزائر" للحديد والصلب بمنطقة بطيوة بوهران دون تحديد الكمية المبرمجة للتصدير وفق نفس المصدر وسيشهد ميناء أرزيو في الأيام القادمة حركية تجارية من خلال برمجة عمليات تصدير لعديد المنتجات خصوصا تلك المتعلقة بالبناء على غرار الاسمنت والحديد ومصفحات الجبس وغيرها من المنتوجات لتنويع الصادرات خارج المحروقات نحو الأسواق الخارجية كما أشير اليه

وتقدم مؤسسة ميناء أرزيو تسهيلات للمؤسسات الراغبة في تصدير منتجاتها عبر هذا المرفق باتجاه دول افريقية وعربية بهدف خلق حركية وديناميكية تجارية وتشجيع التصدير لولوج الأسواق الخارجية