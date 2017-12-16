رغم ارتفاع أسعار تذاكر السفر وقيمة العملة الصعبة

جزائريون غير معنيين بـ «التقشف» يتدافعون لحجز الأماكن لقضاء «الريفيون» بالخارج

يستعد العديد من الجزائريين إلى قضاء عطلة نهاية العام، حيث فضل غالبيتهم الوجهات الخارجية على حساب الوجهة الداخلية - خاصة الصحراوية منها - بالرغم من سعي الحكومة إلى تشجيع السياحة الداخلية وارتفاع تكاليف السفر من غلاء للتذاكر وارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري.

عرفت الوكالات التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وبعض الوكالات السياحة والأسفار إقبالا كبيرا خلال هذه الأيام من طرف المواطنين الراغبين في قضاء عطلة نهاية السنة، من أجل اقتناء تذكرة سفر لعدة وجهات سياحية عالمية على غرار فرنسا، اسبانيا، تركيا وماليزيا، حيث عرفت هذه الوجهات المفضلة لدى الجزائريين امتلاء كل الرحلات، رغم ارتفاع أسعار تذاكرها قبل أقل من أسبوعين عن نهاية العام الجاري، حين بلغت أسعار التذاكر المتبقية لدى شركات الطيران انطلاقا من الجزائر، قيما معتبرة جدا على غرار رحلة الجزائر-إسطنبول التي تجاوزت 6 ملايين ووصلت حتى 8 سنتيم -حسب ما استقته «المحور اليومي»- وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب وتونس مقارنة بأسعار تذاكر رحلاتها بباقي أوقات السنة. بالمقابل، أفاد نائب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السفر الياس سنوسي في حديثه لـ «المحور اليومي» أن الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، أثر بشكل كبير على نشاط الوكالات السياحية في الجزائر، مشيرا إلى تراجع زبائن الوكالات بما أن المستوى المعيشي للمواطن قد تضرر كثيرا جراء ارتفاع جل السلع والخدمات مؤخرا، موضحا في هذا الشأن، أن رقم أعمال وكالات السفر تقلص بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، مما سيعرضها إلى الإفلاس لو تستمر هذه الحالة -على حد قوله- من جهة أخرى، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الجديدة الكفيلة ببعث السياحة في الجزائر خاصة السياحة الصحراوية، بما أن الجنوب الجزائري يعد قطبا سياحيا بامتياز من شأنه أن يبعث الاقتصاد الوطني ويجلب مداخيل للخزينة العمومية خارج ما تجلبه المحروقات، هذه الأخيرة تعرف تراجعا حاد منذ أواخر 2014، وللسياحة الداخلية نصيبا من المشاكل التي تعاني منها السياحة الصحراوية، لاسيما الغلاء الفاحش الذي تعرفه أسعار تذاكر السفر، أين يبلغ ثمن تذكرة السفر على متن طائرة الخطوط الجوية نحو احدى الولايات الجنوبية ما يزيد عن 28 ألف دينار جزائري الأمر الذي قلل من عدد السياح الجزائريين الراغبين في اكتشاف جمال صحراء بلدهم. تشير آخر الأرقام التي كشف عنها مختصون حول عدد وكالات السياحية والأسفار الناشطة بالجزائر إلى بلوغها معدلات قياسية مقارنة ببعض الدول المختصة في السياحة الاستقبالية كتونس والمغرب، وقدرت النقابة الوطنية عدد الوكالات التي اعتمدتها وزارة السياحة حتى الفترة الأخيرة بألفيّ وكالة، تروج نسبة كبيرة منها للسياحة الخارجية فقط على حساب الداخلية.