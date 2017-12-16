من بينها شركات علي حداد وشركة صينية

107 شركات تستفيد من رخص استيراد «الخزف»

استفادت 107 مؤسسة من رخص استيراد مادة الخزف، وتشمل القائمة التي أصدرتها وزارة التجارة مؤسسات متخصصة معروفة في مجال البناء والأشغال العمومية على رأسها مؤسسة على حداد للأشغال العمومية، كما تضمنت القائمة أيضا الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتمثلة في شركة «موكابيلي» والشركة الصينية «سي أس سيس سي» المكلفة بإنجاز مشاريع البناء في الجزائر من بينها المسجد الأعظم، شركة «حامينا» وكذا مؤسسات أخرى مختصة في الاستيراد.

يأتي تحرير رخص الاستيراد في وقت عرف فيه سوق الخزف تراجعا جراء تعليق الواردات التي قاربت 50 مليون دولار السنة الماضية، وعرفت واردات الخزف عام 2016 ارتفاعا مقابل تراجع استيراد معظم مواد البناء، وتقدر فاتورة استيراد الخزف بأنواعه قرابة 60 مليون دولار، وتعد اسبانيا من بين أهم الممونين إلى جانب ايطاليا ودول أوروبية أخرى كالبرتغال إلى جانب الامارات العربية المتحدة والصين في الفترة الأخيرة. وبلغت قيمة ما استوردته الجزائر من انواع الخزف العام الماضي 59.1 مليون دولار مقابل 48.55 مليون دولار في سنة 2015 بنسبة نمو 21.6 في المائة، فيما بلغت الكميات التي تم اقتناءها 52.621 طن مقابل 49.544 طن في 2015 بنسبة نمو بلغت 6.21 في المائة.

بوعلام حمدوش