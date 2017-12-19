انطلاق موسم التخفيضات الشتوية بالعاصمة بداية من 18 جانفي 2018

تم تحديد فترة التخفيضات الشتوية خلال الفترة الممتدة من 18 يناير إلى غاية 28 فبراير 2018 ,وذلك "لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية", حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مديرية التجارة .

وأوضح ممثل المديرية العياشي دهار ل/واج أنه يتم حاليا استقبال طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المحددة المنصوص فيما حددت فترة التخفيضات الصيفية من 21 يوليو الى غاية 31 اغسطس من سنة 2018 .

وأشار الى أنه تم اتخاذ اجراءات جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي وذلك لتسهيل الأمور عليهم بعد أن اختيرت العاصمة من قبل الوزارة الوصية كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الاجراءات وتم تطبيقها خلال تخفيضات الفترة الصيفية.

وأكد أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو "إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة".

وأضاف أن التخفيضات في الأسعار مقننة بموجب المرسوم التنفيذي ل 18 يونيو 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة .

وأبرز أن القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة حيث لا يسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة " تخفيض" على واجهة محله بدونها .

كما يتضمن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية .

كما أنه لا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي اقتناها العون الاقتصادي منذ(03) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة عملية البيع بالتخفيض.