فيما اعتبرت حماية المستهلك خطوة غير كافية

الديوان المهني للحليب يرفع كمية الإنتاج بـ 200 ألف لتر يوميا

مسار: ندرة حليب الأكياس أزمة مفتعلة

كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، فتحي مسار، أن الديوان شرع منذ ثلاثة أيام في رفع كمية إنتاج الحليب المدعم بـ 200 ألف لتر يوميا بالعاصمة وهو ما يمثل زيادة تقدر بنسبة 20 بالمائة من الإنتاج السابق الذي كان يقدر بمليون لتر، وأكد مسار أن الديوان يقود لقاءات دورية مع مسؤولي الملبنات عبر الوطن لمعرفة أسباب الأزمة وإجبارها لإخضاع الموزعين لورقة طريق بغية مراقبة عملية التوزيع، مضيفا أن الديوان يعتبر ندرة كيس الحليب أزمة مفتعلة.

أوضح مسار في تصريح لـ المحور اليومي أنه شرع ومنذ ثلاثة أيام في رفع كمية إنتاج الحليب المدعم على مستوى العاصمة بطاقة إنتاج تقدر بـ 200 ألف لتر يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 بالمئة من الإنتاج السابق الذي كان يقدر بمليون لتر، مضيفا أن الديوان اتخذ قرار رفع إنتاج الحليب المدعم بالعاصمة التي تعد واحدة من المدن الكبرى التي يعاني سكانها من أزمة ندرة حليب الاكياس على غرار باقي المدن، كحجة على الذين يتهمون الديوان بتقليص كميات غبرة الحليب الممنوحة للملبنات المتعاقدة مع الديوان، مردفا أن مصالحه تهدف من وراء هذا الإجراء معرفة أسباب ندرة حليب الأكياس المدعم على مستوى محلات بيع المواد الغذائية وكذلك التقليل من حدة الازمة والتذبذب الذي تعرفه السوق. وأكد المدير العام أن كميات غبرة الحليب التي يمنحها الديوان لصالح الملبنات المتعاقدة معه والمقدرة بـ 14450 طن شهريا لم تتقلص ولم تشهد أي تراجع منذ بداية سنة 2017، منوها في ذات الصدد أن الديوان يقوم بمنح هذه الكمية بشكل منتظم، وأشار نفس المسؤول إلى أن الديوان يعتبر أزمة ندرة حليب الاكياس المدعم أزمة مفتعلة، مشددا أن السبب الرئيسي يعود إلى التذبذب الذي تعرفه شبكات التوزيع وليس في وجود ندرة غبرة الحليب كما يعتقد البعض. وفي سياق ذي صلة، كشف مسار أن الديوان يقود لقاءات دورية مع مسؤولي الملبنات عبر الوطن لمعرفة أسباب الأزمة، مؤكدا أن مصالحه أجبرت هؤلاء المسؤولين على ضرورة إخضاع الموزعين لورقة طريق بغية مراقبة عملية التوزيع وحتى لا يتسنى لهؤلاء الموزعين التلاعب في عملية التوزيع، وبخصوص التحقيق الذي تم فتحه لمعرفة أسباب هذه الأزمة، أوضح المتحدث أن مصالحه في انتظار صدور نتائج التحقيق. من جهتها اعتبرت جمعية حماية المستهلك أن الإجراء الذي اتخذه الديوان الوطني المهني للحليب استعجالي ومؤقت، معتبرة الخطوة غير كافية، وأوضح رئيس الجمعية، مصطفى زبدي لـ المحور اليومي أن إجراء الديوان لابد منه واصفا إياه بالإجراء الاستعجالي والمؤقت كون الأزمة لا تعني العاصمة وحدها فقط، مؤكدا أن قرار رفع الإنتاج قد يساهم في حدة الندرة. كما دعا زبدي السلطات المعنية إلى ضرورة البحث عن أسباب أزمة ندرة حليب الأكياس المدعم وليس في ارتداد الأزمة، معتبرا أن الخطوة غير كافية وأنه يتوجب على وزارة التجارة أن تضرب بيد من حديد مفتعلي هذه الازمة.