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استقطاب الأموال رهان المؤسسات المالية عبر الصيرفة الإسلامية

52 مؤسسة حاضرة في الصالون الـ 7 للبنوك والتأمينات غدا

  19 ديسمبر 2017 - 21:19   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
52 مؤسسة حاضرة في الصالون الـ 7 للبنوك والتأمينات غدا

 كشفت منظمة صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية في طبعته السابعة، سميرة حسين، أن فعاليات هذه الطبعة يحضرها 52 مشاركا من مختلف المؤسسات المالية وتحمل شعار  الأموال العصب الممول للمنتوج الوطني ، مضيفة أن الصالون يهدف إلى جلب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وتشجيعهم على تحسين نوعية منتوجاتهم، مع خلق فضاء للتبادل والشراكة، وأكدت المسؤولة أن رهان المؤسسات المالية هو استقطاب الأموال وذلك بإدخال الصيرفة الإسلامية في مختلف البنوك العمومية.

 

أكدت سميرة حسين لدى نزولها على أمواج الإذاعة الجزائرية أن فعاليات هذه الطبعة يحضرها 52 مشاركا من مختلف المؤسسات المالية وتحمل شعار  الأموال العصب الممول للمنتوج الوطني، مضيفة في ذات السياق أن هذا الصالون يهدف إلى جلب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وتشجيعهم على تحسين نوعية منتوجاتهم مع خلق فضاء للتبادل والشراكة وذلك بتنظيم ورشات ومحاضرات، مشيرة إلى أن هذه الطبعة تنظم في إطار معرض الإنتاج الوطني المقام بقصر المعارض بداية من 21 ديسمبر الجاري وعلى مدى أسبوع. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الطبعة السابعة من صالون البنوك والتأمينات تتميز بعدد كبير من المشاركين المعنيين، حيث بلغ عددهم هذه السنة 52 مشاركا، إضافة إلى مشاركة بعض المؤسسات الأخرى، موضحة أن جديد الطبعة يرتكز على التكنولوجيات الحديثة في مجال المالية، حيث تحضر شركة  آش بي تكنولوجي  الرائدة في صناعة البطاقات المالية على المستوى الوطني وكذا في تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني. وأشارت منظمة صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية أن الغرض من وجود صالون البنوك والتأمينات في نفس الفترة مع صالون الإنتاج الوطني وفي نفس المكان حتى يتسنى لأصحاب المؤسسات الوطنية العارضة، وكذا الزبائن أن يتلقوا معلومات وتوضيحات من قبل المؤسسات المالية وحل أي إشكال يعترضهم وذلك بتقديم خدمات من طرف معنيين في الشأن المالي.

كما تطرقت ضيفة الأولى إلى أن رهان المؤسسات المالية هو استقطاب الأموال وذلك بإدخال الصيرفة الإسلامية في مختلف البنوك العمومية، وكشفت أنه في المعرض ستكون هناك محاضرة تخص كل مراحل وصيغ المنتوج الإسلامي وفترة المحاضرات تمتد من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري، منها عن التجارة الإلكترونية للتقليل من السيولة وكذا تأمين المعلومات الشخصية وعن المقاولة النسوية. 

ب. حمدوش

 

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