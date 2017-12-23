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أيام قليلة قبل نهاية السنة

أسعار النفط تتجاوز 65 دولارا للبرميل

  23 ديسمبر 2017 - 20:02   قرئ 157 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار النفط تتجاوز 65 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، أمس، لتصل إلى حدود 65.25 دولارا للبرميل في السوق الدولية، لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ 2015 مدعومة بتعهدات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، وروسيا، أكبر المنتجين خارج المنظمة، بأن أي خروج عن اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجيا، في حين تواصل زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة كبح تعافي الأسعار بشكل كبير.

عرف سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ارتفاعا محسوسا أمس، حيث صعد إلى 65.25 دولارا للبرميل مرتفعة 35 سنتا عن سعر الإغلاق، بالمقابل، صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا لتغلق عند 58.47 دولارا للبرميل، وعلى مدى الشهرين المنقضيين لامس الخام الأمريكي أيضا مستويات لم يشهدها منذ منتصف 2015  . وتعافت أسعار النفط في الاثني عشر شهرا الماضية بدعم من تخفيضات في إنتاج الخام تنفذها أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، وهو ما يساعد في تقليل الفائض بالمخزونات العالمية. وفي سياق ذي صلة، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رويترز أن أوبك وروسيا ستعملان على تخفيض الانتاج بطريقة سلسة، ربما بتمديد التخفيضات في شكل ما، لتفادي خلق أي فائض جديد، كما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح هذا الأسبوع، «إن من السابق لأوانه مناقشة تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات، لأن عودة التوازن إلى السوق من غير المرجح أن يحدث حتى النصف الثاني من 2018 « .  من جانب آخر، كشفت آخر التقديرات لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عن استفادة النفط الجزائري من وضع إيجابي في السوق البترولية الدولية، إذ يُتوقع أن ينهي السنة بمتوسط يقارب 54 دولارا للبرميل، مع تفوقه بقليل على مستوى مؤشر برنت بحر الشمال، بنحو 0.10 دولار. وعرف سعر النفط الجزائري «صحارى بلند» تحسنا مقارنة بتطورات الأسعار خلال السداسي الثاني من السنة، إذ كسب نحو 6 دولارات خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما أكسبه نقاطا أساسية مقارنة بالمعدل المتواضع للسداسي الأول من السنة، أي لم يتجاوز متوسط سعر النفط الجزائري 50 دولارا للبرميل.

لطفي.ع
 

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