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قال إن الجزائريين يكتنزون ألفي مليار دينار في بيوتهم منحة السفر»

لوكال: «الحكومة لن تعيد النظر في قيمة

  23 ديسمبر 2017 - 20:03   قرئ 95 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
لوكال: «الحكومة لن تعيد النظر في قيمة

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن الحكومة لن تعيد النظر في قيمة منحة السفر إلا في حالة تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ 100 دولار، مجددا رفض الحكومة لمقترح تغيير العملة.

أوضح لوكال على هامش مشاركته في اجتماع الثلاثية، أمس، بمقر المركزية النقابية للتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بأن الوضع المالي الراهن في الجزائر، لا يسمح لها برفع قيمة منحة السفر، والتي تقدر بـ 115 أورو، خاصة وأنها تسعى بكل الطرق المتاحة لوقف نزيف العملة الصعبة على حد قوله.  وفي رده عن سؤال حول إمكانية تغيير العملة الوطنية لتفادي الأزمة المالية، أكد محافظ بنك الجزائر عن رفضه لمقترح تغيير العملة، موضحا بأن القضاء على الأزمة يستوجب القضاء على مسبباتها، وأن استبدال العملة لن يكون حلا، بما أن سبب تدهور قيمة الدينار ليس في العملة في حد ذاتها. وفي سياق ذي صلة، أفاد المتحدث، أن الكتلة النقدية للجزائر تقدر بـ 14الف دينار، منها 32 بالمائة متواجدة خارج البنوك، قائلا في هذا الخصوص «الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية تمثل 4 الاف و700 مليار دينار، منها ألفين و700 مليار دينار في السوق السوداء وما بين ألف مليار و 500 إلى الفي مليار يكتنزها الجزائريون في بيوتهم»، موضحا أن إعادة استقطابها وإدخالها في القنوات الرسمية يستدعي تحسين الخدمات البنكية، كما كشف لوكال عن فتح 5 فروع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا بداية من سنة 2018، وهو الإجراء الذي من شأنه رفع قيمة الأموال المستقطبة من الجالية لتفوق 2 مليار دولار سنويا، على حد تعبيره.

لطفي العقون 
 

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