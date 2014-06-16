شريط الاخبار
لا مجال للعودة إلى الوراء ميهوبي يصر على دعم الثقافة الأمازيغية ويدعو إلى الإنتاج بها حرية الفكر بين الرفض والرضوخ في مسرحيتي «سينيني» و«الاغتراب» أمانة إتحاد الكتاب تطالب ميهوبي بالاعتذار وتصف قراراته باللامسؤولة جمعية «دير الخير وانساه» توجه مشروعي «حقيبة الرحمة» و «استرني» لسكان المناطق النائية مبولحي يتحول إلى بطل قومي في السعودية سليماني تحت الصدمة وتضييعه لوديتي تنزانيا والنمسا وارد «سي أس سي» يحول أنظاره نحو قمة سطيف إقالة المدير الولائي لأملاك الدولة بوهران بسبب سوء التسيير أزمة حادة في أكياس الحليب تعود للواجهة ببلديات العاصمة بلدية عين النعجة.. مدينة تغرق في النقائص وسكانها يأملون في المنتخبين الجدد عصابــــات تستغــــل واد كنيـــس لعــــرض أسلحـــة محظـــورة ونشـــر إعلانـــات كاذبـــة لبيـــع السيـــارات بن غبريت تمنع مغادرة التلاميذ من المدارس خلال أيام الإضراب بوتفليقة يتمسك ببن غبريت ويدعو نقابات التربية للتعقل المحكمة العليا لجنوب إفريقيا تنتصر للصحراء الغربية 263 مليار سنتيم دخلت الخزينة العمومية بفضل بروسيات الشرطة ألفا حاج إضافي يعانقون حلم أداء الحج هذا الموسم عمال البلديات في إضراب وطني لثلاثة أيام بداية من الغد رواتب الأطباء المقيمين الأضعف مقارنة بموظفي الأمن في الشركات الكبرى كناس ينفي مثول منسق مجلسه الوطني أمام العدالة الوجه الخفي لنشاط استيراد السيارات من أوروبا ودبي إلى الجزائر! إضراب جديد للتكتل النقابي لمختلف النقابات يوم 04 أفريل الإصلاحات التي قام بها بوتفليقة عززت مكانة المرأة في المركزية النقابية إضرابكم غير شرعي وقرار عزل الأساتذة المضربين قانوني أوبك تدرس تخفيف قيود إنتاج النفط العام المقبل توقيف 7 مهرّبين وحجز بندقيتي صيد الإدارة تعاقبنا لأننا حضن للحركات الاحتجاجية ارتفاع محسوس في أسعار اللحوم البيضاء تنسيقية 21 مؤسسة عمومية تدعم سيدي السعيد وتطالب بتحسين الأجور مديرية التجارة لبومرداس تنشئ نقاط بيع للقضاء على المضاربة عملية ترحيل جديدة للمهاجرين الأفارقة نحو بلدانهم تركيا تقدم للجزائر لائحة بأنشطة منظمة قولن على ترابها الأورو يرتفع مجددا مقابل الدينار في المعاملات الرسمية وزارة الطاقة تشرع في مراجعة قانون المحروقات الحكومة تشدد الخناق على كبار منتجي الحليب وتفتح تحقيقا معهم فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج سيكون عبر مراحل كنابست خارجة عن القانون .. إضرابها غير شرعي ومجانية التعليم في خطر زطشي يسيّر بالهاتف وسيقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية أنا باق على رأس المركزية النقابية ولسنا حركى لتشتمونا مصانع تركيب السيارات تغري تبحث عن شركات المناولة للاستثمار بالجزائر
  1. الرئيسية
  2. الثقافة والفن
  3. ثقافة
  4. أمانة إتحاد الكتاب تطالب ميهوبي بالاعتذار وتصف قراراته باللامسؤولة

في بيان شديد اللهجة نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أمانة إتحاد الكتاب تطالب ميهوبي بالاعتذار وتصف قراراته باللامسؤولة

  25 فيفري 2018 - 10:31   قرئ 32 مرة   0 تعليق   ثقافة
أمانة إتحاد الكتاب تطالب ميهوبي بالاعتذار وتصف قراراته باللامسؤولة

طالبت الأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بضرورة الاعتذار العلني لكامل إطارات الاتحاد والعدول عن قراراته التي وصفتها بـ «اللاّمسؤولة»، وذلك بعد تصريحاته المخلة بقوانين الاتحاد حسب بيان نشره هذا الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ثارت الأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين على وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، واصفة تدخلاته في شؤون وقوانين الاتحاد الداخلية بمحاولة الوصاية والابتزاز التي يمارسها الوزير مستندا في ذلك على أشخاص خارجين عن عضوية الاتحاد، حسب بيان شديد اللهجة نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين رفض هذا الأخير وصاية وزير الثقافة وابتزازه من خلال تصريحاته عبر وسائل الإعلام القاضية برفضه مقابلة رئيس الإتحاد يوسف شقرة، ومطالبته بعقد مؤتمر الاتحاد، واتهم البيان الوزير ميهوبي بعرقلة مشاركة وفد الاتحاد في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بسوريا، وقالت الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الجزائريين خلال بيانها إنها تلتزم بقانون تؤكد حرصها التام على جعله بيتا لجميع الكتاب باختلاف مناطق تواجدهم واختلاف ألوانهم الإبداعية المستوفية لشروط العضوية والإبداعية، كما يحددها القانون الأساسي، مؤكدا التزام الاتحاد بقانون الجمعيات رقم 12ـ6 المؤرخ في 12 يناير 2016، والذي مايزال ساري المفعول، حيث أن قوانين الجمهورية تندد بكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية، أو ممارسة الوصاية عليه خارج أطر القانون، حيث دعت الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الجزائريين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الى العدول عن مثل هكذا تصرفات وصفها الاتحاد بغير المسؤولة مطالبة إياه بالاعتذار العلني للاتحاد وإطاراته، داعية في سياق تعبيرها كافة إطارات الدولة الجزائرية وشرفائها لإنصاف الاتحاد مما يحاك ضده من مؤامرات تغذيها أطراف لا تملك صفة العضوية فيه وتسيء حسبهم لمصداقية وصورة مؤسسات الدولة وهيئاتها، وقد أمضى البيان كل من يوسف شقرة رئيس الاتحاد ومجموعة من الأعضاء أمثال علاوة جروة، نور الدين طيبي، أحسن خراط، نور الدين لعراجي، فيصل الأحمر، منير مرلبني، سعيد حرير.
نجيبة صيودة

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من ثقافة

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات