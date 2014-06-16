في بيان شديد اللهجة نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أمانة إتحاد الكتاب تطالب ميهوبي بالاعتذار وتصف قراراته باللامسؤولة

طالبت الأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بضرورة الاعتذار العلني لكامل إطارات الاتحاد والعدول عن قراراته التي وصفتها بـ «اللاّمسؤولة»، وذلك بعد تصريحاته المخلة بقوانين الاتحاد حسب بيان نشره هذا الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ثارت الأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين على وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، واصفة تدخلاته في شؤون وقوانين الاتحاد الداخلية بمحاولة الوصاية والابتزاز التي يمارسها الوزير مستندا في ذلك على أشخاص خارجين عن عضوية الاتحاد، حسب بيان شديد اللهجة نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين رفض هذا الأخير وصاية وزير الثقافة وابتزازه من خلال تصريحاته عبر وسائل الإعلام القاضية برفضه مقابلة رئيس الإتحاد يوسف شقرة، ومطالبته بعقد مؤتمر الاتحاد، واتهم البيان الوزير ميهوبي بعرقلة مشاركة وفد الاتحاد في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بسوريا، وقالت الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الجزائريين خلال بيانها إنها تلتزم بقانون تؤكد حرصها التام على جعله بيتا لجميع الكتاب باختلاف مناطق تواجدهم واختلاف ألوانهم الإبداعية المستوفية لشروط العضوية والإبداعية، كما يحددها القانون الأساسي، مؤكدا التزام الاتحاد بقانون الجمعيات رقم 12ـ6 المؤرخ في 12 يناير 2016، والذي مايزال ساري المفعول، حيث أن قوانين الجمهورية تندد بكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية، أو ممارسة الوصاية عليه خارج أطر القانون، حيث دعت الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الجزائريين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الى العدول عن مثل هكذا تصرفات وصفها الاتحاد بغير المسؤولة مطالبة إياه بالاعتذار العلني للاتحاد وإطاراته، داعية في سياق تعبيرها كافة إطارات الدولة الجزائرية وشرفائها لإنصاف الاتحاد مما يحاك ضده من مؤامرات تغذيها أطراف لا تملك صفة العضوية فيه وتسيء حسبهم لمصداقية وصورة مؤسسات الدولة وهيئاتها، وقد أمضى البيان كل من يوسف شقرة رئيس الاتحاد ومجموعة من الأعضاء أمثال علاوة جروة، نور الدين طيبي، أحسن خراط، نور الدين لعراجي، فيصل الأحمر، منير مرلبني، سعيد حرير.

نجيبة صيودة