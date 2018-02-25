من تيزي وزو إلى بسكرة

حرية الفكر بين الرفض والرضوخ في مسرحيتي «سينيني» و«الاغتراب»

تتواصل فعاليات اللبؤة الفضية للمسرح الواقعي في طبعتها الأولى بتيارت، والتي افتتحت أول أمس بعرض «سينيني» لتعاونية ماشاهو من تيزي وزو والتي تفنن في إخراجها الشاب صادق يوسفي، فرصة أراد من خلالها تسليط الضوء على واقع المغترب الجزائري وجل التحديات التي يواجهها من أجل تحقيق ذاته وأهدافه.



العرض المسرحي «سنيني» الذي سبق وأن افتك عدة جوائز يدخل المنافسة من أجل اقتناص جائزة اللبؤة الفضية للمسرح الواقعي، وقد سلطت الضوء على قصة جزائريين مغتربين يعيشان في قبو بباريس، أحدهما ذو مستوى تعليمي، والآخر عامل، وكان مشروع الطالب هو تأليف كتاب عن الشاب الذي يقاسمه القبو، وكان فارق المستوى العلمي الفارق في العرض والذي صنع من خلاله مشاهد كوميدية، والحقيقة التي اكتشفها الشاب العامل في محاولة الطالب كتابة مؤلف عنه ثار ضده، كونه يريد أن حقيقته في أنه يشرب الخمر ويصلي في آن واحد، وهي الحالة التي قال عنها المخرج بعض المغتربين الجزائريين، وهو ما دفعه لتمزيق الكتاب، بالمقابل قام الطالب بحرق الأموال التي كان يخبئها العامل داخل اللعبة التي كان يحتفظ بها ويجمع فيه المال من أجل أن يضمن مستقبله في وطنه، والتي أرادها يوسفي أن تكون نهاية درامية، وقال إن هذا العمل هو جزء من حياة محمد اويحيا التي عاشها أنذاك في فرنسا.

ومن جهتها مسرحية «الاغتراب» حاولت طيلة ساعة من الزمن أن تلامس وجدان المتلقي، حيث تحدثت عما يكتمه ويكتبه الصامتون الذين يمثلون كل شخص يحس بالغربة داخل وطنه بين أهله وأحبابه الغربة الفكرية والنفسية في المجتمع طغت عليها المادة، إلا أنه يفضل الصمت والموت ببطء ويرفض التحرر من قيود وضعها مجتمع غير منصف دون أن يحاول تغيير شيء في حياته. المسرحية تجرى بين زمنين يفرق بينهما حرقة اغتراب أفكار لم تجد واقعا يتقبلها وأحلام تصطدم بالنكران والخيانة، تدور أحداثها في غرفة لا تصلح للعيش البشري يجتمع فيها صحفي يجسد دوره «عيسى لكحل» جاء من أجل إجراء تحقيق، وعامل «الطاهر رزاق»بحث عن لقمة العيش، تجمعهما لحظات من الحميمية أحيانا ولحظات أخرى جملة من المناكفات، وبحوارهما المطول والسردي تحدث بينهما صراعات متكررة تفصح عما يعيشه كل إنسان داخل المجتمع بمختلف أطيافه، المثقف، العامل البسيط، الحديث بينهما كان قاسي جدا، فجاء مليئا بالمعاناة، فكان عبارة عن صرخة مجتمع مسرحية «الاغتراب» جاءت بأسلوب ساخر تسودها الكوميديا السوداء، لما يكن بها ديكور ولا سينوغرافيا ما عدا كلماتها التي جاءت مشبعة بالمشاعر والأحاسيس.

تيارت: نوال الهواري