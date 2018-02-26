ميهوبي خلال افتتاح فعاليات الطبعة الـ16 لمهرجان الفيلم الامازيغي:

«السينما أهم أداة لانتشار الأمازيغية لغة وإبداعا»

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلال إشرافه، مساء أول أمس، على افتتاح فعاليات الطبعة الـ16 للمهرجان الثقافي الوطني للفيلم الامازيغي، إن السينما تعد أهم أداة لانتشار الامازيغية كلغة وإبداع ولتأخذ بعدها الواسع، وعليه فإن المهرجان الذي يأتي هذه السنة في ظروف استثنائية تميزها ترسيم الامازيغية كلغة وطنية رسمية، يحظى بالدعم الكامل للدولة.



صرح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي الوطني للفيلم الامازيغي في طبعة الـ16، أن الدولة وبالتنسيق مع محافظة المهرجان كسبت رهان تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التي تداعم بوجود أسماء كبيرة في عالم الفن السابع فضلا عن العديد من مؤسسات إنتاجية سينمائية وهو بمثابة دعم قوي على المستوى الثقافي ودليل أيضا على اهتمام الدولة بهذا المهرجان الذي يؤخذ كل سنة قيمة إضافية ومكانة. في سياق أخر، ثمن الوزير ما حققه من إنجازات المهرجان طيلة 16 سنة من تواجده، مطالبا في الوقت ذاته بعدم التعامل والنظر إلى المهرجان بمعايير المهرجانات الدولية الأخرى التي أسست منذ 40 سنة خلت، وإنما يستوجب الأمر تشجيع السينما أولا خاصة مرافقة الشباب المنتج لترقية الامازيغية وإعطاء لهم السند الكافي ومساعدتهم للوصول إلى مستوى المهرجانات الأخرى . مضيفا أن المهرجان طيلة 16 سنة يقاوم لأن مبادرة الإنتاج الامازيغية قليلة .وأفاد قائلا:»هذا امتحان لنا جميعا للتكفل بالسينما الجزائرية باختلاف لغات انتاجحا». وفي هذا الصدد دعا ميهوبي جميع الشباب أصحاب المشاريع السينمائية الناطقة الامازيغية التقدم إلى الوزارة لطرح أعمالهم على اللجان الخاصة لدراستها ومن ثم مساعدتهم بمنحهم الدعم المالي لإنتاجها إيمانا أن القضية لا تتعلق بمسألة المال لصناعة أفلام ذات مستوى وإنما الأمر مرتبط قبل كل شيء بالإرادة. «ونحن كوصاية نراهن على الشباب بشكل كبير من اجل النهوض وترقية السينما الأمازيغية خاصة والجزائرية عامة». من ناحية أخرى أضاف وزير الثقافة بأنه من الضروري عدم اختزال السينما الامازيغية في اسمين أو ثلاثة وإنما من الواجب الاهتمام بالجيل الصاعد ومرافقته ليس فقط ماديا وإنما في التكوين مع التكفل بجميع انشغالات المنتجين الشباب، مع تشجيع توجه الإقبال على الدبلجة التي تعد أيضا وسيلة هامة لإخراج الفيلم الامازيغي من النطاق الضيق إلى الواسع والخارجي مع التكفل التام بالمهرجان والمنتوج السينمائي ليشارك في المهرجانات الدولية. وفي هذا المسار أعلن ميهوبي عن الشروع في دبلجة الفيلم الجزائري «الأفيون والعصا» لمخرجه أحمد راشدي، وذلك تكريما وإحياء لمئوية الراحل مولود معمري الذي كانت لأعماله صبغة استثنائية في السينما الامازيغية والجزائرية عامة.

أغيلاس. ب